Charming New England ab Boston

1 . Tag Boston Individuelle Anreise nach Boston. 2 Übernachtungen in Boston. (Kat. Economy: The Midtown / Kat. Standard: Wyndham Beacon Hill)

2 . Tag Boston Spazieren Sie dem Freedom Trail entlang für interessante Einblicke in die Geschichte oder gehen Sie auf eine Walbeobachtungstour.

3 . Tag Boston – Kennebunkport (ca. 145 km) Nördlich von Boston wird über vier Jahrhunderte Geschichte geschrieben. Besuchen Sie den historischen Hafen von Portsmouth, bevor Sie nach Kennebunkport weiterfahren. Übernachtung in Kennebunkport. (Kat. Economy und Standard: Nonantum Resort)

4 . Tag Kennebunkport – Acadia Nationalpark – Bar Harbor (ca. 320 km) Entlang der zerklüfteten Küste, vorbei an kleinen Fischerdörfern und romantischen Buchten, erreichen Sie den Acadia Nationalpark. 2 Übernachtungen in Bar Harbor.(Kat. Economy: Bar Harbor Motel / Kat. Standard: Bluenose Inn)

5 . Tag Bar Harbor / Acadia Nationalpark Ganzer Tag zur freien Verfügung für die Erkundung des Acadia Nationalparks und den unzähligen Schären und Inselchen.

6 . Tag Bar Harbor – White Mountains (ca. 340 km) Durch das Seengebiet von Maine geht es ins Landesinnere. Auf der gebührenpflichtigen Mt. Washington-Strasse fahren Sie auf den Gipfel eines der höchsten Berge im Osten und erleben den kältesten Punkt der USA. 2 Übernachtungen in der Region White Mountains. (Kat. Economy: Merrill Farm Resort in North Conway / Kat. Standard: Christmas Farm Inn & Spa in Jackson)

7 . Tag White Mountains Unternehmen Sie eine Wanderung durch das riesige Waldgebiet der White Mountains.

8 . Tag White Mountains – Green Mountains (ca. 200 km) Sie fahren in den Bundesstaat Vermont, wo Sie eine Besichtigung der Glacé-Herstellung von Ben & Jerry's Ice Cream machen sollten, bevor Sie den Lake Champlain erreichen. Übernachtungen in der Region Nord Vermont. (Kat. Economy: Commodors Inn / Kat. Standard: Golden Eagle Resort in Stowe)

9 . Tag Green Mountains Der heutige Tag steht Ihnen zur freien Verfügung. Es empfiehlt sich einen Abstecher nach Burlington zu machen. Das herzige Städtchen liegt wunderschön am Ufer des Lake Champlains.

10 . Tag Green Mountains – Lenox / Stockbridge (ca. 365 km) Lohnenswerte Fahrt durch die Green Mountains nach Massachusetts und Übernachtung in Lenox oder Stockbridge. (Kat. Economy: Yankee Inn in Lenox / Kat. Standard: Red Lion Inn)

11 . Tag Lenox / Stockbridge – Newport (ca. 250 km) Auf der Fahrt durch die Berkshire Hills lohnt es sich in Manchester Village anzuhalten. Besuchen Sie zudem das Old Sturbridge Village – ein Freilichtmuseum, welches das Leben im 19. Jahrhundert widerspiegelt. Den Nachmittag können Sie im schmucken Hafenstädtchen Newport ausklingen lassen. 2 Übernachtungen in Newport. (Kat. Economy: Newport Beach Hotel Hotel & Suites / Kat. Standard: Wyndham Newport Hotel)

12 . Tag Newport Newport in Rhode Island war der bevorzugte Sommerferienort der ersten Millionäre der USA. Entlang dem Ten Mile Drive gibt es zahlreiche Residenzen zu bestaunen.

13 . Tag Newport – Cape Cod (ca. 120 km) Cape Cod erwartet Sie mit seinen weissen Sandstränden und einer Vielzahl an Aktivitäten. 2 Übernachtungen in Falmouth auf Cape Cod. (Kat. Economy: Shoreway Acres Inn / Kat. Standard: Inn on the Square)

14 . Tag Cape Cod Unternehmen Sie eine Walbeobachtungsfahrt, einen Tagesausflug auf Martha's Vineyard oder entdecken Sie die Insel Nantucket.