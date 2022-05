Bezaubernder Osten ab New York - Manhattan

1 . Tag New York Individuelle Anreise nach New York. 2 Übernachtungen in Manhattan. (Kat. Standard: Skyline Hotel / Kat. Superior: The Lexington New York City)

2 . Tag New York Geniessen Sie einen Tag zur freien Verfügung.

3 . Tag New York - Boston (ca. 340 km) Sie verlassen New York und fahren nordwärts nach Boston. Dabei lohnt sich ein Abstecher nach Newport. 2 Übernachtungen in Boston. (Kat. Standard: The Midtown Hotel / Kat. Superior: The Westin Copley Place)

4 . Tag Boston Ganzer Tag zur freien Verfügung. Spazieren Sie entlang des «Freedom Trails» und lernen Sie mehr über die Geschichte Bostons und der USA.

5 . Tag Boston - North Conway (ca. 190 km) Die heutige Etappe führt Sie durch die White Mountains nach North Conway, wo Sie ebenfalls übernachten. (Kat. Standard: Hampton Inn & Suites / Kat. Superior: North Conway Grand Hotel)

6 . Tag North Conway - Québec City (ca. 470 km) Durch das landschaftlich reizvolle New Hampshire und Maine führt Sie die Fahrt in die kanadische Provinz Québec. 2 Übernachtungen in Québec City. (Kat. Standard: Hotel Chateau Laurier Québec / Kat. Superior: Manoir Victoria)

7 . Tag Québec City Ganzer Tag zur freien Verfügung.

8 . Tag Québec City - Montréal (ca. 260 km) Entlang des St. Lorenz-Stroms fahren Sie nach Montréal, der zweitgrössten Metropole Kanadas. Spazieren Sie durch die Altstadt und erkunden Sie das moderne Geschäftsviertel. Wir empfehlen auch eine Fahrt auf den Mont Royal, von wo Sie eine atemberaubende Aussicht über die Stadt geniessen können. Übernachtung in Montréal. (Kat. Standard: Travelodge Montréal Centre / Kat. Superior: Château Versailles)

9 . Tag Montréal - Ottawa (ca. 230 km) Heute fahren Sie weiter nach Ottawa. Das einstige Holzfällerdorf wurde 1857 durch Queen Victoria zur Hauptstadt ernannt. Übernachtung in Ottawa. (Kat. Standard: Hotel Capital Hill / Kat. Superior: Le Germain Hotel)

10 . Tag Ottawa - Toronto (ca. 440 km) Auf der Fahrt nach Toronto sollten Sie einen Abstecher in das Gebiet der «Thousand Islands» machen. 2 Übernachtungen in Toronto. (Kat. Standard: Holiday Inn Toronto / Kat. Superior: Chelsea Hotel Toronto)

11 . Tag Toronto Ganzer Tag zur freien Verfügung. Geniessen Sie die wunderbare Aussicht vom CN-Tower auf die ganze Stadt.

12 . Tag Toront Niagara Falls (ca. 150 km) Auf dem Weg an die gigantischen Niagara Falls lohnt sich ein Abstecher ins schmucke Städtchen Niagara-on-the-Lake. Übernachtung in Niagara Falls. (Kat. Standard: Days Inn & Suites - Niagara Falls Centre St. By the Falls / Kat. Superior: Sheraton on the Falls)

13 . Tag Niagara Falls - Amish Country (ca. 550 km) Sie verlassen Kanada und fahren durch die Hügellandschaft von Pennsylvania ins Gebiet der Amish People. Diese christliche Gemeinschaft, welche sich seit 1850 jeglichen technischen Fortschritt verwehrt, gibt interessante Einblicke in das Leben des vorletzten Jahrhunderts. Übernachtung in Lancaster. (Kat. Standard: Hotel Lancaster / Kat. Superior: Lancaster Arts Hotel)

14 . Tag Amish Country - Washington D.C. (ca. 265 km) Auf Ihrer Weiterfahrt lohnt sich ein Abstecher nach Gettysburg, dem Schauplatz der grössten Feldschlacht des Bürgerkrieges. Danach erreichen Sie die Hauptstadt der USA. 2 Übernachtungen in Washington D.C. (Kat. Standard: Capital Skyline Hotel / Kat. Superior: Omni Shoreham)

15 . Tag Washington D.C. Unternehmen Sie eine Stadtrundfahrt und besuchen Sie z.B. das Lincoln Memorial oder das Washington Monument und das Kapitol.

16 . Tag Washington D.C. - Philadelphia (ca. 225 km) Heute fahren Sie nach Philadelphia, der «Wiege der Nation». Übernachtung in Philadelphia. (Kat. Standard: Holiday Inn Express Midtown / Kat. Superior: Philadelphia Marriott Downtown)

17 . Tag Philadelphia Der heutige Tag steht zur freien Verfügung. Planen Sie genug Zeit für eine ausgiebige Shopping-Tour ein, da in Philadelphia keine Mehrwertsteuertaxen auf Kleider und andere ausgewählte Produkte anfallen.