Fussball Trainingslager in der Schweiz

Auslandsreisen inklusive Trainingslager sind zweifellos ein Höhepunkt für jede Fussballmannschaft. Aber um ein erfolgreiches Trainingslager zu absolvieren muss man die Schweiz gar nicht erst verlassen. Schliesslich bietet hierzulande das Tessin sogar im Winter und frühen Frühjahr perfekte Trainingsbedingungen und einen Hauch von Exotik. Trainieren Sie und Ihr Team also das nächste Mal in der Sonnenstube der Schweiz! Das angenehm milde Klima auf der Alpensüdseite ist ideal für gezieltes Ausdauertraining und konzentrierte Arbeit auf dem Platz. Nicht nur mögliche Plätze und Locations für Ihre Trainingseinheiten, auch die vorhandenen Unterkünfte garantieren gewohnt hohe Schweizer Standards. Das gilt insbesondere für das angenehme und bestens ausgestattete Parkhotel Emmaus in Losone. Auch landschaftlich hat der südliche Kanton enorm viel zu bieten: von den wundervollen Seen in die Hügel und Weinberge, weiter ins Hochgebirge und in die kühlen Seitentäler – Il Ticino ist für viele Schweizerinnen und Schweizer eine Herzensangelegenheit. Im Tessin können Sie fokussiertes Training mit Ferien, Spass und Erholung für Ihre Mannschaft perfekt kombinieren. Ein weiterer Vorteil ist die kurze Anreise, die weder einen Flug noch den Reisepass erfordert. Dank dem südlich beeinflussten Klimas, mediterranen Landschaften und der italienisch inspirierten Küche erleben Sie und Ihr Team im Tessin viel Abwechslung. Tessin und Trainingslager – una combinazione perfetta! Wir beraten Sie gerne dazu.