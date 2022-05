Vulkane auf Vanuatu

Diesen Vulkanen kommen Sie auf Vanuatu Reisen näher

Einige dieser faszinierenden Vulkane beobachtet man am besten aus der Ferne. Andere können Sie direkt besuchen. Am besten zu erreichen ist der Yasur Vulkan. Seine beständige Aktivität macht den Besuch zu einem einmaligen Erlebnis. Besonders in der Dämmerung bieten die feurigen Eruptionen einen aufregend leuchtenden Anblick. Es gibt nur wenige Unterkünfte auf der Insel. Man kann aber dreitägige Touren ab Port Vila buchen. Mit dem Jeep nähren Sie sich dem Kraterrand bis auf wenige Meter und bewältigen dann den Rest zu Fuss. Zu den aktiven Ambrym-Vulkanen führt eine sehr lohnende abenteuerliche Expedition bzw. Trekking-Tour. Der Schildvulkan hat eine kesselförmige Struktur (Caldera) von ca. 12 Kilometern ausgebildet. Darin liegen der Vulkankegel Benbow mit einem Durchmesser von zwei Kilometern, in 1'334 m Höhe der Gipfelkrater Marum und der Nebenkrater (Pitkrater) Niri Mbwelesu. Zeitweise gab es Lavaseen. Das kann sich jedoch jederzeit ändern. Für das Besteigen des 797 Meter hohen Mount Garat auf Gaua, aus dessen Schloten heiße Dämpfe aufsteigen, muss man bis zum Kraterrand eine gut zweistündige Wanderung einplanen. Von hier aus hat man eine prächtige Aussicht auf die Nachbarinseln.