Vanuatu Tauchen

Entspannung pur durch herrliche Tauchgänge

Ausser der grössten Insel des Staates Vanuatu bietet auch die Insel Efate, auf der die Hauptstadt Port Vila liegt, herrliche Tauchgebiete, in denen einiges los ist. So lohnt sich beispielsweise ein Tauchgang zu dem Wrack des Segelschiffs „Star of Russia“, welches dazu einlädt, alle möglichen Meeresbewohner, die sich im Laufe der Zeit hier angesiedelt haben, zu erforschen. Die eindrucksvollsten Wracks in der Region finden Sie aber vor der anderen Hauptinsel, in deren Umfeld Sie auch Gebiete entdecken werden, wo nach Kriegsende bewusst ausgedientes Material versenkt wurde. Bemerkenswert ist zum Beispiel der Tauchspot Tubana mit seinen natürlichen Steilwänden, in deren Umgebung es sich sehr gut tauchen lässt.

Vanuatu und Schnorcheln – zwei Dinge, die zusammengehören

Ein sehr wichtiger Aspekt für die Beliebtheit Vanuatus bei Tauchern ist die gute Infrastruktur des Landes. Pünktliche Fähren und qualitativ hochwertige Strassen sorgen zum Beispiel dafür, dass Sie alle Orte, an denen Sie tauchen möchten, in der Regel sehr gut erreichen. Tauchhotels, die voll und ganz auf die Bedürfnisse von Tauchern eingestellt sind, tragen ebenfalls dazu bei, dass Vanuatu einen exzellenten Ruf als Tauchdestination geniesst. Des Weiteren verfügt Vanuatu über viele Tauchschulen, wodurch die Inseln auch ein gutes Pflaster für Tauchanfänger sind. Wenn Sie Lust darauf haben, in einer abwechslungsreichen Umgebung einzigartige Tauchgänge zu unternehmen, ist Vanuatu ein Ziel, welches genau diese Vorgabe erfüllt. Zahlreiche bunte Fische und andere imposante Meerestiere verleihen den Tauchrevieren von Vanuatu Charme und Flair, womit die Insel garantiert auch Sie begeistern wird!