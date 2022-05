Tonga Walbeobachtung

Die riesigen, bis zu 30 Tonnen schweren und bis 18 Meter langen Buckelwale bei ihren gewaltigen Sprüngen zu beobachten, ist ein aufregendes Erlebnis. Sie wandern von der Antarktis zu ihren Winterquartieren in der Südsee, um dort ihre Jungen aufzuziehen. Dabei ziehen sie durch die Gewässer vor Tonga. Auf den Inselgruppen Ha'apai und Vava'u, die beide zum Königreich Tonga gehören, ist sogar in kleinen Gruppen das Schwimmen mit Walen möglich! Wenn Sie davon träumen, den grossen Meeressäugern (die bisweilen als Walfische bezeichnet werden) in ihrem eigenen Element zu begegnen, wenden Sie sich an unsere Südsee Spezialisten. Sie werden Sie bei der Planung Ihrer Tonga Ferien gerne unterstützen.