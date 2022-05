Samoa Reiseinformationen

An Sonn- und Feiertagen ist es auf Samoa eigentlich relativ schwierig, an Lebensmittel zu gelangen. Das ist auf den anderen Inseln nicht der Fall. Sie werden jedoch in den gebuchten Hotelanlagen mit allen notwendigen Lebensmitteln versorgt werden. Die Einwohner kochen zumeist mit Lebensmitteln aus dem eigenen Garten. Somit wird ein Supermarkt eigentlich nur in Ausnahmefällen benötigt. Auf der Insel gibt es jedoch auch ein Fast-Food-Restaurant. Sie werden bei den Ferien auf Samoa also mit Sicherheit nicht verhungern. Bevor Sie allerdings in einem fremden Garten ein Obst pflücken, sollten Sie im Vorfeld schon um Erlaubnis fragen. Die Einwohner werden jedoch in den meisten Fällen keinerlei Einwände haben.