Kultur von Samoa: Südsee pur!

Kinder tummeln sich unter Palmen

Samoa hat angeblich die jüngste Bevölkerung weltweit: Die meisten Menschen sind hier unter 20 Jahre alt! Sie werden in Ihren Samoa Ferien die offenen Häuser erleben, die sich unter Schatten spendenden Palmen befinden und in denen die Kinder zwischen Geschwistern und Freunden aufwachsen. Auf Samoa nimmt man noch ernst, was man im Westen bisweilen vergisst: Es braucht ein ganzes Dorf, um ein Kind aufzuziehen! Fünf bis sechs Kinder gebären die meisten samoanischen Frauen und die überwiegende Anzahl der Menschen arbeitet innerhalb des Familienbetriebs. Lohnarbeit werden Sie auf Ihren Samoa Reisen kaum begegnen. Die Menschen leben von Fischfang, Landwirtschaft und ähnlichen Gewerben. Die Natur ist hier so reich, dass für alle genügend da ist.

In sich selbst ruhen und Harmonie mit der Natur finden

Menschen, Familienclans, Fauna und Flora, das spirituelle Leben: Auf Samoa ist alles eins. Die Harmonie des grossen Ganzen werden Sie in Ihren Samoa Ferien hautnah erleben. Geniessen Sie diese Zeit! Sie werden so viel Erholung, Entspannung und Pflichtbewusstsein inmitten von Leichtigkeit nirgends in Europa finden. Einerseits sind die Menschen auf Samoa von ihrer Kultur und ihrer Lebensweise wirklich in Harmonie getragen und strahlen diese tiefe Zufriedenheit und Ruhe auch aus. Anderseits werden Sie auf Samoa Reisen feststellen, dass kaum jemand im Gottesdienst fehlt, dass jedes heruntergefallene Blatt aufgehoben wird und die Menschen sogar im Büro und in politischen, repräsentativen Positionen ihren Lavalava tragen.