Französisch Polynesien Reiseinformationen

In Französisch Polynesien sind Tattoos fast überall zu sehen. Was auf den Inseln schon seit vielen Jahren praktiziert wird, gelangte über James Cook nach Europa. Es gibt wohl kaum einen Einwohner, der nicht tätowiert ist. Zudem spielt auch der Tanz hier eine wichtige und bedeutende Rolle. Die Menschen tanzen nicht nur zu ganz besonderen Anlässen, denn auch in ihrer Freizeit widmen sich viele Einwohner dem Tanz. Zudem finden auch immer wieder grosse Festivals mit Musik und Tanz statt. Wenn auch Sie einmal Ihre Hüften schwingen lassen möchten, sollten Sie sich für Ferien auf den traumhaft schönen Inseln entscheiden. Unsere Reiseexperten stehen Ihnen für weitere Fragen und auch für die Unterbreitung von einem Angebot gerne zur Verfügung. Diese Ferien werden Sie so schnell nicht vergessen.