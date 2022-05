Kolumbien Kaffeeplantagen

In dem sogenannten Kaffedreieck Kolumbiens befindet sich das Zentrum des Kaffeeanbaus Kolumbiens, welches als drittgrösster Kaffeeproduzent der Welt gilt. Der Duft gerösteter Kaffeebohnen weist Ihnen den Weg in die Gegend des Kaffees und führt Sie direkt zu der nächsten Kaffeerösterei. Die Höhenlagen Kolumbiens in der Nähe der Anden sind aufgrund idealer Bedingungen sehr ertragreich. Dies liegt in erster Linie daran, dass in dieser von der Sonne verwöhnten Region auch regelmässig Regen fällt. Wenn Sie im Rahmen von Kolumbien Rundreisen die Gebiete Risaralda, Quindio und Caldas besuchen, können Sie sich auf malerische Kaffeeplantagen und eine fesselnde Natur freuen. Lassen Sie sich in den Bann der kolumbianischen Kaffeekultur ziehen und beauftragen Sie noch heute unsere Spezialisten mit der Planung Ihrer Individuellen Kolumbien Ferien.