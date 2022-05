Baru Reisen

Traumstrände so weit das Auge reicht, genau dies bietet die wunderschöne Insel Baru, die Sie von Cartagena aus innerhalb einer Stunde erreichen. Insbesondere der unter dem Namen Playa Blanca bekannte Strand auf Baru bietet alles, was einen erstklassigen Strand ausmacht und gilt als einer der schönsten Strände in ganz Kolumbien! Durch extrem klares Wasser eignet sich das Meer vor Baru perfekt zum Schnorcheln und Tauchen. Aber auch andere Wassersportarten und Fahrten mit dem Glasbodenboot sind vor Ort möglich. Kontaktieren Sie noch heute unsere Spezialisten, um Baru zu erleben!