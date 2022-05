Bolivien Uyuni Salzsee

Auf Bolivien Reisen das Besondere erleben

Auch wenn der Uyuni Salzsee sehr faszinierend ist, zeichnet sich seine Umgebung durch eine gewisse landschaftliche Eintönigkeit aus. Das etwas monotone Landschaftsbild der Umgebung wird nur von der Insel Isla del Pescado unterbrochen, die aus der weissen Ebene hervorragt und auf der etliche Kakteen stehen. Einen weiteren Farbtupfer bietet die Lagune Laguna Colorada und die in ihrer Nähe liegende Insel Isla Incahuasi, in deren Umfeld Algen dafür sorgen, dass die Farbe Rot sich in diese Landschaft einbringt. Durch diese Algen werden auch zahlreiche Flamingos angelockt, die in der Umgebung sogar ihre Brutplätze haben. Obwohl diese Vögel die einzigen Lebewesen weit und breit sind, hat die Gegend eine lebhafte Ausstrahlung und ist definitiv eine der interessantesten Regionen in Bolivien. Mystisch, einzigartig und faszinierend, so präsentiert sich diese aussergewöhnliche Wüste mit sehr viel Charme und Flair.