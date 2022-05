Uyuni Reisen

Der Salar de Uyuni ist der grösste Salzsee der Erde und beeindruckt durch seine Oberfläche und eine unendlich erscheinende Weite. In einem zarten Weiss schimmert der Boden dieser herausragenden Landschaft, welcher oft von einem dunkelblauen Himmel umspielt wird, was zu einem grossartigen Kontrast führt. Diese sehr einsame Gegend ermöglicht es Ihnen, atemberaubende Schauspiele wie den Auftritt von Tausenden Flamingos zu beobachten. Ein weiterer Ort in Uyuni, dessen Besuch sich lohnt, ist der ortsansässige Eisenbahnfriedhof. Kontaktieren Sie noch heute unsere Spezialisten, um diese Region schon bald selbst zu entdecken.