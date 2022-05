Santa Cruz Reisen

Die in einer tropischen Ebene gelegene Stadt Santa Cruz ist eine der Metropolen von Bolivien und beeindruckt durch ihr entspanntes Lebensgefühl. Ein hoher Lebensstandard macht Santa Cruz zu einem beliebten Stopp auf Rundreisen durch Bolivien und sorgt dafür, dass es ein Vergnügen ist, diese Stadt am Fluss Pirai zu durchstreifen. Zahlreiche Sehenswürdigkeiten wie die zum UNESCO-Weltkulturerbe gehörende Jesuitenmission und die Festung von Samaipata sind neben einladenden Hotels die Hauptgründe für einen Besuch dieser Stadt in der Nähe des Amazonas. Kontaktieren Sie für weitere Informationen gerne unsere Spezialisten!