Bolivien Andenkultur

Bolivien Reisen führen Sie in eine fremde und exotische Welt. Traditionen spielen in dem südamerikanischen Land eine wichtige Rolle. Das Leben wird von eigentümlichen Ritualen geprägt und neben dem Christentum sind es die Naturreligionen und die Verehrung von Pachamama, Mutter Erde, die das tägliche Leben prägen. Diese traditionelle Ausrichtung ist kein Wunder, denn 60 % der Menschen in Bolivien sind Indigenas, Nachfahren der Urbevölkerung. In keinem anderen südamerikanischen Land ist der Anteil der indianischen Bevölkerung so hoch. Während Ihrer Bolivien Ferien erleben Sie ein ursprüngliches, in weiten Teilen vom westlichen Lebensstil unberührtes Land. Erleben Sie auf Bolivien Rundreisen die ganze Vielfalt dieses eindrucksvollen Landes und lassen Sie sich deshalb von unseren Südamerika Spezialisten eine Tour zusammenstellen, die Ihnen unvergessliche Eindrücke bescheren wird.