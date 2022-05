Bolivien Reisen

Das Binnenland im Herzen von Südamerika hat Ihnen einiges zu bieten: La Paz, die höchstgelegene Grossstadt der Welt, tiefen, unerforschten Dschungel, bestückt mit winzigen, bizarr geformten Insekten, Schlangen, Affen und dem mächtigen Jaguar, dem «Herr des Urwaldes». Die geheimnisvollen Wüstenregionen mit ihren Salzseen und nicht zuletzt den Titicacasee mit seinem interessanten Freilichtmuseum. Bolivien ist weltweit bekannt für seine Wollerzeugnisse. Der Besuch eines traditionellen, farbenfrohen Kunsthandwerkmarktes darf auf Ihrer Bolivienreise nicht fehlen. An einer der vielen Folklore-Shows können Sie sich von den Klängen und Tänzen der Andenbewohner verzaubern und mitreissen lassen.

Den Wolken so nah

Das zentrale Hochland liegt auf einer Höhe von 3500 Meter und ist wegen seiner einzigartigen Schönheit und seiner Grösse eines der Highlights Ihrer Bolivien Ferien. Die weiten, mit niedrigen Sträuchern und Gestrüpp bewachsenen Ebenen dehnen sich scheinbar bis ins Unendliche aus, sie sind der Lebensraum der frei umherstreifenden Lamas, Guanacos und Alpakas. Vereinzelt steigt Dampf aus dem Boden auf – das sind die heissen Thermen, die erholungssuchende Reisende zu einem wohltuenden Bad einladen. In dieser archaischen Landschaft gibt es kaum asphaltierte Strassen, dafür aber ein einzigartiges Naturerlebnis und Freiraum im Übermass.

Abstecher in die höchste Metropole der Welt

Der Kontrast zwischen den endlosen Weiten des bolivianischen Hochlands und dem quirligen Treiben in La Paz, der heimlichen Hauptstadt des Landes, könnte nicht grösser sein. Ein Bummel über die bunten Märkte ist ein Fest für die Sinne. Vor allem der Hexenmarkt ist einen Besuch wert. Er ist fest in der Hand der Cholas, der starken indigenen Frauen in ihren mehrlagigen Röcken und schwarzen Hüten. Versäumen Sie es während Ihrer Bolivien Ferien nicht, eine Fahrt mit der Seilbahn nach El Alto zu unternehmen. Unter Boliviens historischen Städten ist das reizende Sucre hervorzuheben, das zu den schönsten Städten Südamerikas zählt.

Das grüne Bolivien

Tiefe Täler, ein feuchtwarmes Klima und eine üppige Vegetation sind typisch für den tropischen Regenwald. Dies ist das Reich der Pumas und Jaguare, der Affen und der Papageien. Die Vielfalt der Arten ist im bolivianischen Amazonasbecken besonders hoch. Auch der riesige Titckaka See (Titicacasee) punktet durch den Reichtum seiner Tier- und Pflanzenwelt und die Schönheit der ihn umgebenden Landschaft. Die inmitten des Sees gelegene Insel Isla del Sol gilt bei den Einwohnern als heilig, denn hier schuf der Legende nach Gott die ersten Inkas.