Småland bedeutet zwar ‘kleines Land’ – aber das ist die Provinz mit ihren knapp 30'000 Quadratkilometern Wälder, glitzernden Seen und Marschland nicht. Die Region reicht von der Ostseeküste bis tief ins schwedische Landesinnere. In der Vergangenheit diente Småland als Puffer zwischen den Schweden und Dänen, die immer wieder territoriale Auseinandersetzungen austrugen. Von spektakulärer Natur bis zu Geschichte und Kultur hat Småland sehr viel zu bieten – Radfahren, Kayaktouren oder Wanderungen sind besonders beliebte Aktivitäten. Das Hotelangebot ist breit und enthält unter anderem einige typisch schwedische Ferienhäuser oder sympathische Bed and Breakfasts. Sie sehen: Es lohnt sich, dass Sie während Ihrer Schweden Reise ein paar Tage Aufenthalt in dieser Gegend einplanen. Gerne beraten Sie unsere Schweden Spezialisten.