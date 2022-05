Göteborg Reisen

Das entspannte Göteborg ist wie eine heimliche Hauptstadt Schwedens: hip und cool, kultiviert und lebensfreudig, wartet die zweitgrösste Stadt im Land mit hoher Lebensqualität auf. Knapp 600'000 Menschen leben in Göteborg, das sich 200 Kilometer nördlich von Malmö an der Westküste befindet und gegenüber dem nördlichsten Zipfel Dänemarks liegt. Neoklassizistische Architektur prägt viele Strassenzüge. Göteborg erkunden Sie am besten zu Fuss. Von einem zentralen Hotel in der Innenstadt ausgehend, erreichen die meisten Sehenswürdigkeiten bestens. Wir empfehlen Ihnen, während Ihren Ferien in Göteborg Sehenswürdigkeiten wie die Poseidon Statue - das eigentliche Wahrzeichen der Stadt - den schönen Schlossgarten oder auch die der Küste vorgelagerten Schären und Inseln zu besuchen. Im Norden führt die einzelhandelszentrierte Östra Hamngatan in südöstlicher Richtung über einen der Kanäle Göteborgs aus dem 17. Jahrhundert, durch den grünen Königspark und dem gehobenen, von Bars gesäumten Boulevard ‘Avenyn’. Die Uferpromenaden sind reich an allem, was mit Nautik zu tun hat: von Schiffen, Aquarien und Meeresmuseen bis hin gemütlichen Restaurants, die fangfrischen Fisch servieren. Im Westen Göteborgs liegende Stadtteile wie Vasastan, Haga und Linné sind kreative Zentren der Stadt. Zahlreiche Künstler und Kunsthandwerker gehen hier ihren gestalterischen Tätigkeiten nach.