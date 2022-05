Aktivferien in Schweden

Trekking, Biken, Wandern und vieles mehr

Mit Muskelkraft unterwegs in Schweden

Für die einen bedeuten Ferien Abschalten und Nichtstun. Für Sie aber sind Ferien die wertvollste Zeit im Jahr, während der Sie sich um Ihre Gesundheit kümmern und Ihrer grossen Leidenschaft – dem Sport – frönen wollen. Wie wäre es mit einer achttägigen Triathlon Reise? Unsere speziell für Ausdauersportler ausgerichtete Reise gibt Ihnen Gelegenheit, alle drei Disziplinen ausgiebig zu praktizieren. Traumhafte Laufstrecken entlang von Waldrändern oder Flussufern wechseln sich ab mit Radetappen. Schwimmen ist in Schweden auch im Sommer eine erfrischende Sportart, es lohnt sich daher, einen Neoprenanzug einzupacken. Aber das Schwimmerlebnis in einem kristallklaren See, der von dichten Birkenwäldern gesäumt ist, wird eine unvergessliche Erinnerung für Sie werden. Schweden ist das Ursprungsland von ‘Swim Run’, einer neuen Sportart, bei welcher zwei Teilnehmer gemeinsam einen Teamwettkampf bestreiten. Mehrfach wechseln sie dabei von Schwimm- zu Laufstrecken – allerdings ohne Tenüwechsel, was einer umso grösseren Herausforderung gleichkommt. Letztlich bestehen nur jene Teams den Wettkampf, bei denen beide Teilnehmer gleichzeitig ins Ziel gelangen. Beim Swim Run geht es um Ausdauer, Taktik, Absprache und ausgeprägte Gemeinsamkeit. Vielleicht haben Sie auf Ihrer Aktivreise in Schweden die Gelegenheit, einem solchen Wettkampf beizuwohnen oder die neue Disziplin sogar eins zu eins auszuprobieren. Die Menschen in Schweden lieben Camping und sie verbringen in der wärmeren Jahreszeit jeden möglichen Augenblick im Freien. Aber auch für Feriengäste bietet sich Camping an. Mit Zelt und Schlafsack unterwegs zu sein, vermittelt ein Gefühl von geerdet zu sein, von Verbundenheit mit der Sie umgebenden Natur. Kanuwandern ist eine weitere Art von Aktivferien, die ebenfalls besonders genussreich ist. Mit Sack und Pack paddeln Sie von einem Lagerplatz zum nächsten. Die gemächliche Reiseart bietet Ihnen die Gelegenheit, Ihre natürliche Umgebung im wahren Sinne des Wortes zu erfahren. Horchen Sie auf Vogelstimmen oder hören Sie am Abend den Geräuschen der einbrechenden Nacht zu. Nach einigen Tagen in der Natur werden Sie den Komfort einer festen Unterkunft, wie etwa den Klarälvsbanan Bed & Breakfasts ganz besonders schätzen. Nachdem Sie einige Tage Selbstverpflegung in der freien Natur genossen haben, werden Sie hier schlemmen können, bevor Sie, überwältigt von den Eindrücken Ihrer Schweden Aktivreise, den Rückflug in die Schweiz antreten.

Übernachtung im Indianerzelt – Familienabenteuer pur

Kinder auf einer Skandinavien Reise bei Laune zu halten, ist nicht immer ganz einfach. Kids wollen unterhalten sein und auf einer Schweden Reise überall geeignete Aktivitäten zu finden, kann anstrengend sein. Wenn Sie sich aber mit unseren Spezialisten unterhalten, werden Sie hilfreiche Tipps und Hinweise zu Familienferien erhalten. Wir kennen uns aus in Skandinavien und abwechslungsreiche Aktivferien für Familien zusammenzustellen, gehört zu unserem Fachgebiet. Wir schlagen Ihnen für den Tag Aktivitäten und Ausflüge für die ganze Familie vor. Und am Abend werden Sie in familienfreundlichen Hotels oder Gästehäusern genügend Platz für alle vorfinden. Als Höhepunkt zwischendurch empfehlen wir Ihnen ein paar Übernachtungen in einem richtigen Tipi. Dort werden sich die Kinder wie richtige Indianer fühlen – erst recht, wenn Sie am Tag mit Ihren Sprösslingen zu Kanutouren aufbrechen. Unterhalten Sie sich mit unseren Spezialisten. Wir zeigen Ihnen gerne Vorschläge für unbekümmerte und unterhaltsame Aktivferien in Schweden auf.