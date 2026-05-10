Schottland intensiv ab Edinburgh

1 . Tag Edinburgh Ankunft in Edinburgh. Nach dem Transfer zum Hotel steht Ihnen der Rest des Tages zur freien Verfügung.

2 . Tag Edinburgh- Glasgow (F) Bei einer Stadtrundfahrt lernen Sie am Morgen die wichtigsten Sehenswürdigkeiten der schottischen Hauptstadt kennen. Anschliessend besuchen Sie das weltberühmte Edinburgh Castle, eine historische Burg aus dem 7. Jahrhundert, die das Stadtzentrum überragt. Am Nachmittag fahren Sie weiter nach Glasgow, wo Sie bei einer kurzen Panorama-Rundfahrt einen guten Einblick in den einzigartien Stil und die Kultur von Schottlands grösster Stadt bekommen. Zum Abschluss des Tages besuchen Sie das National Piping Centre. Hier erfahren Sie mehr über Geschichte, Tradition und Besonderheiten des schottischen Nationalinstruments und erleben auch eine musikalische Kostprobe.

3 . Tag Loch Lomond – Argyll – Oban (F, A) Am Loch Lomond, dem grössten Binnensee Grossbritanniens, legen Sie einen kurzen Fotostop ein. Der See liegt mitten in Schottlands erstem und grösstem Nationalpark. Sie erreichen Kilmartin Glen, Heimat vieler mystischer Steinkreise. Um das Dorf Kilmartin sind mehr als 350 historische Fundstücke aus Neolithikum und Bronzezeitalter zu finden, unter anderem die Standing Stones, ein Henge-Monument. Im Arduaine Garden können Sie aufgrund des warmen Einflusses des Golfstroms auch kälteempfindliche Pflanzenarten blühen sehen. Majestätische Rhododendren, wunderschöne Magnolien und viele andere Sträucher bilden ein Meer aus Farben und Düften.

4 . Tag Tagesausflug nach Mull und Iona (F, A) Mit der Fähre erreichen Sie die Isle of Mull, die drittgrösste der Hebrideninseln. Von hier reisen Sie mit einer weiteren Fähre zur Schwesterinsel Iona. Die kleine, friedvolle Insel blickt auf eine bemerkenswerte Vergangenheit zurück. Sie diente als Grabstätte einiger schottischer Könige und war ein Druidenheiligtum. Sie besuchen die historische Iona Abtei mit deren Gründung St. Columba die Christianisierung einleitete, als er auf die Insel kam. Nachmittags bringt eine Fähre Sie zurück nach Mull. Sie können die wilde Schönheit und malerische Küstenlandschaft der Insel bewundern bevor Ihre Fährfahrt zum Festland ansteht.

5 . Tag Isle of Skye (F, A) Nach einem stärkenden Frühstück brechen Sie in Richtung Norden auf. Sie fahren durch die wunderschöne Natur der Highlands. Dabei führt Sie Ihr Weg ein Stück entlang des Kaledonischen Kanals, welcher die schottische Ostküste mit der Westküste verbindet. Sie erreichen schliesslich die märchenhafte Isle of Skye. Die Insel ist die Grösste der Inneren Hebriden. Während einer Erkundungsfahrt können Sie diese traumhaft schöne Insel mit Ihrer herrlichen Natur kennenlernen. Bei einem Spaziergang werden Sie anschliessend auch Portree, die Inselhauptstadt und einzige Stadt auf der Insel erkunden.

6 . Tag Eilean Donan – Loch Maree – Inverewe Gardens (F, A) Sie verlassen die Insel über die imposante Skye Bridge und halten für ein Foto an einem der meist fotografierten Schlösser in Schottland. Das Eilean Donan Castle liegt inmitten einer atemberaubenden Bergkulisse auf einer kleinen felsigen Insel des Loch Duich. Ihre Weiterfahrt führt Sie entlang am Ufers des beeindruckendsten aller schottischer Seen, dem Loch Maree. Sie erreichen die subtropischen Inverewe Gardens. Die Gärten beeindrucken schon durch die atemberaubende Lage auf einer Halbinsel am Ufer des Loch Ewe. Die unglaubliche Vielfalt an Farben und Formen der Pflanzen ist dem Einfluss des Golfstroms zu verdanken. Die bunte Oase wird Sie mit einer exotischen Atmosphäre beeindrucken. Zum Abendessen empfiehlt es sich fangfrischen Fisch in einem der zahlreichen Restaurants zu geniessen.

7 . Tag Knockan Crag – Smoo Cave (F, A) Während eines Spaziergangs durch den Knockan Crag lernen Sie mehr über diese geologisch wichtige Region von Schottland. Sie fahren weiter entlang der spektakulären Nordküste Schottlands. Die uralte Landschaft des Nordwestens ist zum Grossteil zerklüftet und dürr. In der Region herrscht ein eigenartiger Kontrast zwischen den Bergen und den atemberaubenden Sandstränden mit riesigen Buchten und azurblauem, kristallklarem Wasser. Für einen Fotostopp halten Sie an einem der vielen, weitläufigen Sandstrände. Für einen weiteren Fotostopp halten Sie bei der Smoo Cave, einer Meeres – und Süßwasserhöhle. Die Kalksteinhöhle ist über 60m lang, 40m breit und der Bogen über dem Eingang ist über 15m hoch. Die Kammern in der Höhle sind über einen steilen Pfad zugänglich.

8 . Tag Orkney Tagesausflug (F, A) Mit der Fähre erreichen Sie St Margaret’s Hope auf Orkney, hier unternehmen Sie eine Inselfahrt. Sie überqueren eine der Churchill Barriers, die während des zweiten Weltkriegs errichtet wurden und die fünf östlichen Inseln verbinden. Aus deren Lage ergibt sich die berühmte Bucht von Scapa Flow, oft Schauplatz von vielen Meeresschlachten während der zwei Weltkriege. Sie besuchen Skara Brae, ein noch komplett bestehendes Dorf aus der Jungsteinzeit. Ausserdem sehen Sie den rätselhaften Ring of Brodgar und den neolitischen Steinkreis Standing Stones of Stenness bevor Sie zur Inselhauptstadt Kirkwall kommen. Sie haben Zeit die Stadt auf eigene Faust zu erkunden. Kirkwall bietet gute Einkaufsmöglichkeiten mit vielen einheimischen Geschäften und lokal hergestellten Waren, wie z. B. Käse, Baumwolle und Schmuck. Auf der Rückfahrt halten Sie beim Ort Lamb Holm an, wo Sie die Möglichkeit haben die Italian Chapel zu besuchen (gegen Aufpreis), die im Jahre 1945 von italienischen Kriegsgefangenen aus zwei Nissenhütten gebaut wurde. Spät nachmittags besteigen Sie wieder eine Fähre und fahren zum schottischen Festland zurück.

9 . Tag Dunrobin Castle – Loch Ness – Inverness (F, A) Dunrobin Castle mit dem weissen Putz und den imposanten Türmen sieht es aus wie ein Märchenschloss. Sie besichtigen das Gebäude und die hübsche Gartenanlage, im französischen Stil. Sie reisen weiter entlang der atemberaubenden Ostküste mit den kilometerlangen weissen menschenleeren Sandstränden. Halten Sie bei einer kurzen Fahrt entlang des Ufers von Loch Ness die Augen offen, vielleicht entdecken Sie ja Nessie, das berühmte Seemonster. In Inverness steht Ihnen der Nachmittag zur freien Verfügung.

10 . Tag Rothiemurchus – Cairngorms Nationalpark (F, A) Höhepunkt des heutigen Tages ist der Besuch des Rothiemurchus Anwesen. Die Ländereien sind seit dem 16. Jahrhundert im Besitz der Familie Grant. Mit einem Ranger gehen Sie hier auf eine ca. 2-stündige Entdeckungsreise. Sie erkunden Teile eines der ältesten Waldgebiete in Europa mit Waldkiefern, die 100 bis 300 Jahre alt sind. Sie treffen auf zottlige Hochlandrinder und füttern Rentiere. Anschliessend bleibt noch Zeit für einen kurzen Spaziergang entlang des Ufers des spektakulären Loch Morlich, wo Sie den Cairngorms Nationalparks besser kennenlernen können. Die Gegend ist Heimat zahlreicher Tierarten wie Haubenmeisen, Auerhähne und Eichhörnchen.

11 . Tag Sheepdogs – Dunnottar – Destillerie (F, A) Nach dem Frühstück verlassen Sie Ihr Hotel und fahren zu einer Working Sheepdog Farm. Erleben sie hautnah, wie die Hütehunde auf der Schafsfarm ihr Können präsentieren ((im Mai wird dieser Besuch durch die Aberdeenshire Cattle Farm ersetzt). Danach geht die Fahrt weiter nach Stonehaven, wo Sie für einen Fotostopp am Dunnottar Castle halten. Diese Burg beeindruckt vor allem durch ihre aussergewöhnliche Lage, denn sie ist auf ca. 50m hohe Klippen erbaut und nur durch einen Pfad zu erreichen. Die ältesten, noch bestehenden Teile des Dunnottar Castles stammen aus dem 15. Jahrhundert. Am Nachmittag lernen Sie bei einer Tour durch eine Whiskybrennerei mehr über den traditionellen Herstellungsprozess. Sie sehen die warmen Maischbottiche und Kupferkessel und die traditionellen Fässer. Am Ende darf eine Kostprobe des schottischen Nationalgetränkes natürlich nicht fehlen.

12 . Tag Dunkeld – Firth of Forth – Edinburgh (F, A) Im Städtchen Dunkeld sehen Sie heute die imposante Kathedrale aus dem 14. Jahrhundert. Am Nachmittag geniessen Sie eine Bootstour mit ganz besonderem Ausblick. Bei einer Fahrt auf dem Firth of Forth vor Edinburgh habe Sie einen fantastischen Blick auf die Forth Rail Bridge. Diese Brücke ist auf der ganzen Welt bekannt für ihre freitragende Bauweise und ist die wichtigste Verbindung von den schottischen Lowlands in die Highlands. Anschliessend erwartet Sie in der schottische Hauptstadt ein gemeinsames Abschiedsessen.

13 . Tag Edinburgh – Rückflug (F) Transfer zum Flughafen und Rückflug in die Schweiz.