Paläste der Maharadschas

Indien wurde 1947 von den Briten in die Souveränität entlassen und ist seitdem ein selbstständiger Staat. Anlässlich der Unabhängigkeit wurden zum letzten Mal Salven von Gewehren abgeschossen, die eine Hommage an die fast sechshundert Fürstenhäuser sein sollten. Diese hatten nämlich ausgedient und ihre Zuwendungen wurden restlos gestrichen. Allerdings blieben ihnen die Paläste, von denen viele heute luxuriöse Hotels sind. An eine vergangene Epoche erinnern kostbare Teppiche und verstaubte Tigerfelle. Raubtiere wie der Bengalische Tiger landeten einst vor den Büchsen der Fürsten. Heute stehen die Bengalischen Tiger unter Artenschutz und werden nicht mehr gejagt. Zudem wurden die Fürsten sämtlicher Privilegien beraubt. Zwar werden manche von ihnen noch heute hofiert, allerdings gibt es in Indien offiziell seit über 40 Jahren keine Maharadschas mehr. Infos über Indien Reisen und die Zeugen der Vergangenheit erhalten Sie bei unseren Spezialisten.