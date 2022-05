Ananda - In The Himalayas – hier werden Sie sich wie ein König oder eine Königin fühlen. Das Resort befindet sich direkt am Palastgelände und ist von den Ausläufern des Himalayas umrahmt. Es handelt sich um eine Unterkunft der Extraklasse mit zahlreichen Annehmlichkeiten und Serviceleistungen. Neben den vielen Extras, die inkludiert sind, dürfen Sie sich selbstverständlich auch auf ein exklusives Spa- und Wellnessangebot freuen. Das Hotel wurde im klassischen indischen Stil errichtet und lässt keinerlei Wünsche oder Bedürfnisse offen. Fragen Sie unsere Spezialisten nach Ferienangeboten für Rishikesh Reisen.