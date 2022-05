Kumarakom Reisen

Sie interessieren sich für die exotische Welt der Vögel? Dann sind Sie in der Region Kuttanad sehr gut aufgehoben. Besonders rund um das Dorf Kumarakom gibt es jede Menge zu erleben und zu erkunden. Das Vogelschutzgebiet wird Sie begeistern. Aus nächster Nähe können Sie Fischreiher, Silberreiher, Schlangenhalsvögel und andere seltene Arten erleben. Eine sehr gute Aussicht und einen hervorragenden Überblick geniessen Sie von den Booten aus, die Sie in dieser Region nahezu an allen Ecken mieten können. Für eine detaillierte Reiseplanung können Sie sich an unsere Spezialisten wenden.