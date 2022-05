Kokospalmen, weisser Sandstrand in einem natürlichen Naturzustand und natürlich das kristallklare Wasser – von den Gestaden Kovalams im Bundesstaat Kerala wird behauptet, dass sie zu den schönsten der Welt gehören. Das Meer präsentiert sich in dieser Region von seiner sanften Seite und nicht nur die gut betuchten Inder zieht es an den Lighthouse Beach. Erholsame Strandferien können Sie auch am Hawah Beach erleben und geniessen. Das einstige beschauliche Fischerdorf bietet alles für erholsame Ferien. Wenn Sie nähere Informationen zu Kovalam Reisen benötigen, stehen Ihnen unsere Spezialisten gerne zur Seite.