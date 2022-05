Indien Backwaters erleben

Im Boot durch einen kleinen Küstenstaat

Diese Gegend in Südindien gilt als diejenige, die über einen für den Subkontinent ausgesprochen hohen Bildungsstand verfügt. Überall in Kerala und den Backwaters existieren Schulen. Nahezu alle Bewohner, beginnend beim Bootsführer über Rikschafahrer bis hin zu Tabak- und Teehändlern, können das, was für Europäer selbstverständlich ist: nämlich lesen und schreiben. Der Bundesstaat hat nicht ohne Grund den Ruf des Primus eines Landes, in dem grenzenlose Armut einem unermesslichen Reichtum entgegensteht. Der Bundesstaat an der Küste Indiens ist deutlich kleiner als die Schweiz, aber dreimal so dicht besiedelt. Geniessen Sie Indien Ferien auf Booten, die sich leise ihren Weg durch die vielen Wasserstrassen bahnen, während an den Ufern Frauen und Kinder ihre Wäsche unter den endlos wirkenden Palmenhainen waschen.