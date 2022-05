Kunming versteht sich traditionell als das Tor Chinas nach Südostasien und ist gleichzeitig die Hauptstadt der Provinz Yunnan. Gelegen auf etwa 2.000 Metern Höhe verfügt die Metropole über ein angenehmes Klima und hat nicht ohne Grund den Beinamen «Stadt des ewigen Frühlings». Kunming ist wegen der sehenswerten Tempel-Pagoden und des von Lotusblumen bewachsenen «Green Lake Parks», der als «Jade in Kunming» bezeichnet wird, ein interessantes Reiseziel. Die Stadt war im Zweiten Weltkrieg eine wichtige Station der Burma-Road, die in das heutige Myanmar führte. Kunming entwickelte sich in den letzten Jahren zum Ausgangspunkt für Reisen in die grüne, bergige Umgebung. Unsere Spezialisten stellen Ihnen Ihre individuelle Tour in Kunming und seiner atemberaubenden Umgebung zusammen.