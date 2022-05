Hainan Reisen

Die tropische Insel Hainan hat nicht ohne Grund den Beinamen «Hawaii Chinas». Gäste dürfen sich auf über 300 Sonnentage im Jahr freuen, die Strände sind traumhaft weiss und die Hotels haben einen hervorragenden Ruf. An den paradiesischen Stränden und in den Badeorten Dadonghai, Yalong Bay und Sanya Bay ist das Wasser kristallklar. Allerdings ist Massentourismus auf Hainan noch fremd. Im Süden gibt es einige traumhafte Buchten. In der im Norden liegenden Hauptstadt Haikou wurde ein Denkmal für ein Reh gesetzt, das mittlerweile ein Glücksbringer für Verliebte ist. Vertrauen Sie unseren Spezialisten, die Ihnen gerne Ihre Traumferien im «Hawaii Chinas» ermöglichen.