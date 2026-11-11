Bulgarien lässt sich ideal mit dem Mietwagen entdecken: Das Land ist kompakt, die Strecken sind gut zu bewältigen, und abseits der Hauptrouten warten viele Entdeckungen, die Sie ganz in Ihrem eigenen Tempo erkunden können. Unsere vorgeschlagene Reiseroute bringt Sie zu den schönsten historischen Städten und durch abwechslungsreiche Landschaften – von bewaldeten Gebirgszügen über stille Klöster bis zu fruchtbaren Tälern und ursprünglichen Dörfern.

Unterwegs begegnet Ihnen die reiche Geschichte des Landes auf Schritt und Tritt: Thraker, Römer, Byzantiner und Osmanen haben in Bulgarien ihre Spuren hinterlassen. Altstädte mit liebevoll erhaltenen Häusern, orthodoxe Klöster in abgelegenen Bergtälern und lebendige Städte wie Sofia oder Plovdiv machen den besonderen Reiz einer Rundreise aus. Zum Abschluss haben Sie an der Schwarzmeerküste Zeit und Musse, die vielen Eindrücke Ihrer Ferien in Bulgarien bei einigen Strandtagen noch einmal Revue passieren zu lassen.

Mietwagenrundreisen durch Bulgarien eignen sich für alle, die gerne unabhängig unterwegs sind und Kultur mit Natur und Badeferien verbinden möchten. Als angenehmste Reisezeit gelten die Monate von Frühling bis Herbst; im Sommer lockt zusätzlich das warme Wasser des Schwarzen Meeres. Gerne stellen unsere Spezialisten eine Route zusammen, die zu Ihren Wünschen passt, und beraten Sie persönlich.