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Mietwagenrundreisen Bulgarien

Reisen in diesem Balkanstaat

Bulgarien lässt sich ideal mit dem Mietwagen entdecken: Das Land ist kompakt, die Strecken sind gut zu bewältigen, und abseits der Hauptrouten warten viele Entdeckungen, die Sie ganz in Ihrem eigenen Tempo erkunden können. Unsere vorgeschlagene Reiseroute bringt Sie zu den schönsten historischen Städten und durch abwechslungsreiche Landschaften – von bewaldeten Gebirgszügen über stille Klöster bis zu fruchtbaren Tälern und ursprünglichen Dörfern.

Unterwegs begegnet Ihnen die reiche Geschichte des Landes auf Schritt und Tritt: Thraker, Römer, Byzantiner und Osmanen haben in Bulgarien ihre Spuren hinterlassen. Altstädte mit liebevoll erhaltenen Häusern, orthodoxe Klöster in abgelegenen Bergtälern und lebendige Städte wie Sofia oder Plovdiv machen den besonderen Reiz einer Rundreise aus. Zum Abschluss haben Sie an der Schwarzmeerküste Zeit und Musse, die vielen Eindrücke Ihrer Ferien in Bulgarien bei einigen Strandtagen noch einmal Revue passieren zu lassen.

Mietwagenrundreisen durch Bulgarien eignen sich für alle, die gerne unabhängig unterwegs sind und Kultur mit Natur und Badeferien verbinden möchten. Als angenehmste Reisezeit gelten die Monate von Frühling bis Herbst; im Sommer lockt zusätzlich das warme Wasser des Schwarzen Meeres. Gerne stellen unsere Spezialisten eine Route zusammen, die zu Ihren Wünschen passt, und beraten Sie persönlich.

Höhepunkte Bulgariens ab Sofia: Bulgarien_Nessebar_Ausblick_
Icon map7 Tage
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Höhepunkte Bulgariens
Preis auf Anfrage
ab Sofia bis Varna
Highlights:
Icon calendar7 Tage / 6 Nächte
Individuell anfragen
Mit dem Mietwagen zwischen der Hauptstadt und dem Schwarzen Meer ab Sofia: Bulgarien_TalDerRosen_
Icon map8 Tage
product
Mit dem Mietwagen zwischen der Hauptstadt und dem Schwarzen Meer
Preis auf Anfrage
ab/bis Sofia
Highlights:
Icon calendar8 Tage / 7 Nächte
Individuell anfragen
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Bei uns bekommen Sie Expertenwissen aus erster Hand: Dank dem einzigartigen Know-how von unseren langjährigen Reisespezialisten sind unsere Beratungen nicht nur zuverlässig und individuell, sondern beruhen auch auf echten eigenen Erfahrungen.

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