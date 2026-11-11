Die Rückmeldungen unserer Kundinnen und Kunden sind für uns die wertvollste Orientierung: Sie zeigen, was auf einer Bulgarien-Reise begeistert hat – und wo wir uns noch verbessern können. Als Spezialist für massgeschneiderte Reisen nehmen wir jedes Feedback ernst und lassen die Erfahrungen unserer Gäste direkt in die Planung künftiger Reisen einfliessen.

Auf dieser Seite finden Sie Eindrücke und Rückmeldungen von Reisenden, die mit uns Bulgarien entdeckt haben – vom Städtetrip nach Sofia bis zur Rundreise durch das Land. So erhalten Sie ein ehrliches Bild davon, was Sie auf Ihrer eigenen Reise erwartet.