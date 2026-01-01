Knecht Reisegruppe Gütesiegel
bulgarienreisen
Bulgarien

Sofia Reisen vom Spezialisten

Die pulsierende Hauptstadt Bulgariens

Am Fusse des Witoscha-Gebirges gelegen, gehört Sofia zu den ältesten Städten Europas und bietet ideale Kulturerlebnisse für Ihre Ferien. Die turbulente Geschichte der bulgarischen Hauptstadt spiegelt sich in der Architektur wider, die von orientalisch über klassizistisch bis zu sowjetisch und modern alle Facetten abdeckt. Besuchen Sie die Wahrzeichen Sofias – die eindrückliche Alexander Newski-Kathedrale mit ihren vergoldeten Kuppeln wie auch das älteste Bauwerk Sofias, die Backsteinkirche Sweti Georgi aus römischer Zeit.

Zwischen den Sehenswürdigkeiten lädt Sofia zum Flanieren ein: Breite Boulevards, grüne Parks, Märkte und eine lebendige Café-Szene prägen das Stadtbild, und im Zentrum kommen immer wieder Überreste der antiken Stadt Serdica zum Vorschein. Wer einen Ausgleich zum Städteerlebnis sucht, findet ihn direkt vor der Haustür: Das Witoscha-Gebirge lockt in der warmen Jahreszeit mit Wanderwegen und Aussichtspunkten über die Stadt.

Sofia eignet sich für eine Städtereise ebenso wie als Ausgangspunkt einer Rundreise durch Bulgarien – etwa in Kombination mit orthodoxen Klöstern, historischen Städten und der Schwarzmeerküste. Die Stadt lässt sich grundsätzlich ganzjährig besuchen; als besonders angenehm gelten Frühling und Herbst. Gerne beraten Sie unsere Bulgarien-Spezialisten persönlich und stellen Ihre Reise ganz nach Ihren Wünschen zusammen.

Spezialisten-Team
Offerte
Bei uns bekommen Sie Expertenwissen aus erster Hand: Dank dem einzigartigen Know-how von unseren langjährigen Reisespezialisten sind unsere Beratungen nicht nur zuverlässig und individuell, sondern beruhen auch auf echten eigenen Erfahrungen.
Ihre Reise – persönlich geplantUnsere Bulgarien-Spezialistinnen und -Spezialisten stellen Ihnen Ihre Reise ohne Zeitdruck zusammen – aus eigener Reiseerfahrung.
Jetzt unverbindlich anfragen

Das könnte Sie auch interessieren