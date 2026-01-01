Am Fusse des Witoscha-Gebirges gelegen, gehört Sofia zu den ältesten Städten Europas und bietet ideale Kulturerlebnisse für Ihre Ferien. Die turbulente Geschichte der bulgarischen Hauptstadt spiegelt sich in der Architektur wider, die von orientalisch über klassizistisch bis zu sowjetisch und modern alle Facetten abdeckt. Besuchen Sie die Wahrzeichen Sofias – die eindrückliche Alexander Newski-Kathedrale mit ihren vergoldeten Kuppeln wie auch das älteste Bauwerk Sofias, die Backsteinkirche Sweti Georgi aus römischer Zeit.

Zwischen den Sehenswürdigkeiten lädt Sofia zum Flanieren ein: Breite Boulevards, grüne Parks, Märkte und eine lebendige Café-Szene prägen das Stadtbild, und im Zentrum kommen immer wieder Überreste der antiken Stadt Serdica zum Vorschein. Wer einen Ausgleich zum Städteerlebnis sucht, findet ihn direkt vor der Haustür: Das Witoscha-Gebirge lockt in der warmen Jahreszeit mit Wanderwegen und Aussichtspunkten über die Stadt.

Sofia eignet sich für eine Städtereise ebenso wie als Ausgangspunkt einer Rundreise durch Bulgarien – etwa in Kombination mit orthodoxen Klöstern, historischen Städten und der Schwarzmeerküste. Die Stadt lässt sich grundsätzlich ganzjährig besuchen; als besonders angenehm gelten Frühling und Herbst. Gerne beraten Sie unsere Bulgarien-Spezialisten persönlich und stellen Ihre Reise ganz nach Ihren Wünschen zusammen.