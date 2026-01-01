Höhepunkte Bulgariens ab Sofia

1 . Tag Sofia Individuelle Anreise. Am Flughafen übernehmen Sie Ihren Mietwagen und fahren zum Hotel. Entdecken Sie die pulsierende Hauptstadt Bulgariens. Es erwartet Sie unter anderem die eindrückliche Alexander Newski- Kathedrale mit ihren vergoldeten Kuppeln, wie auch das älteste Bauwerk Sofias, die Backsteinkirche Sweti Georgi.

2 . Tag Rila-Kloster - Plovdiv Am Morgen fahren Sie zum Kloster Rila, welches von UNESCO zum Weltkulturerbe erklärt wurde. Das grösste orthodoxe Kloster auf dem Balkan befindet sich im Rila- Gebirge, auf über 1147 Metern. Bereits im Mittelalter entwickelte es sich zu einem wichtigen Zentrum des geistigen und kulturellen Lebens in Bulgarien. Die Gebäude auf dem Klosterareal beherbergen rund 300 ausgeschmückte Räume, jeder für sich ein einzigartiges Kunstwerk. Weiterfahrt nach Plovdiv, der zweitgrössten Stadt des Landes. (ca. 360 km) (F)

3 . Tag Im Tal der Rosen Bei einem Altstadtspaziergang durch die romantischen Gassen von Plovdiv erwarten Sie wunderschöne, mittelalterliche Bauten. Gegen Mittag Fahrt durch das Tal der Rosen nach Kasanlak, dem Zentrum der Rosenölproduktion. Wir empfehlen Ihnen den Besuch der Rosendestillerie Damascena. Hier erfahren Sie Spannendes über den Anbau und die Produkte der Damascena Rose. Später im nahegelegenen Kazanlak empfehlen wir den Besuch der nachgebildeten Thrakische Grabstätte (UNESCO-Weltkulturerbe), die für ihre besonders lebendigen Wandmalereien und Kuppel- Architektur weltbekannt ist. Sie besuchen die einmalige Grabkammer des Thraker Königs Seuthes III. Das Grab aus dem 5. Jahrhundert vor Christus wurde 2004 entdeckt und ist original. Am späten Nachmittag fahren Sie weiter in Richtung Osten und erreichen nach zirka drei Stunden Nessebar am Schwarzen Meer. (ca. 340 km) (F)

4 . Tag Historisches Nessebar Sie haben den ganzen Tag Zeit um Nessebar zu entdecken. Das von UNESCO zum Weltkulturerbe erklärte Nessebar wurde vor 3200 Jahren auf einer malerischen Halbinsel von den Thrakern gegründet. Die Stadt erlebte während ihrer reichen Geschichte griechische, römische und türkische Herrschaft. Besuchen Sie die Ruinen der alten Metropolitenkirche und zahlreiche weitere Überreste aus vergangener Zeit. Flanieren Sie durch die engen Gässchen und lassen Sie sich vom Charme dieses Städtchens verzaubern. (F)

5 . Tag Varna Ihre Reise führt Sie weiter nach Varna, dem wirtschaftlichen und touristischen Zentrum der Region. Die Stadt lockt mit wunderschönen Parks. In ihrer Umgebung befinden sich zahlreiche Badestrände. Auch kulturell gibt es einiges zu entdecken: römische Bäder, archäologische Ausgrabungsstätten, Kirchen und Klöster. Zum Flanieren und Einkaufen lockt die Fussgängerzone.(ca. 100 km) (F)

6 . Tag An der Schwarzmeerküste Wir empfehlen Ihnen einen Ausflug zum Kap Kaliakra. Das lange, schmale Kap von Kaliakra thront 70 Meter über dem Meer und ist wohl einer der interessantesten und geheimnisvollsten Orte am Schwarzen Meer. In Baltschik erwartet Sie zudem ein Botanischer Garten mit über 2'000 Pflanzenarten und dem Palast von Königin Maria. (Ausflug ca. 160 km) (F)

7 . Tag Rück- oder Weiterreise Fahrt zum Flughafen Varna. Rückgabe Ihres Mietwagens. Individuelle Weiterreise oder Rückreise in die Schweiz. (F)