1 . Tag Sofia Individuelle Anreise. Übernahme des Mietwagens und fahrt zum Hotel. Nach dem Check-In beginnt bereits die Erkundung der bulgarischen Hauptstadt.

2 . Tag UNESCO Weltkulturerbe Nach dem Frühstück fahren Sie zur geheimnisvollen Kirche von Boyana. Sie ist UNESCO Denkmal und für ihre Fresken aus dem Jahr 1259 bekannt. Anschliessend fahren Sie weiter ins Rila-Gebirge und besichtigen das gleichnamige orthodoxe Kloster aus dem 10. Jahrhundert und ebenfalls UNESCO Weltkulturerbe. Die Gebäude auf dem Klosterareal beherbergen rund 300 ausgeschmückte Räume, jeder für sich ein einzigartiges Kunstwerk. Sie besichtigen unter anderem die Hauptkirche sowie das Klostermuseum mit seiner wertvollen Ausstellung von religiösen Büchern, alten Waffen der Klosterwachposten, Urkunden bulgarischer Zaren, Schmuck und Kirchengegenständen. Weiterfahrt nach Plovdiv. (F)

3 . Tag Kultur hautnah und genüsslich Am Vormittag erkunden Sie Plovdiv, Europas Kulturhauptstadt 2019 und eine der ältesten Siedlungen in Europa. Am Nachmittag besuchen Sie das Batschkovo Kloster. Im wunderschönen Kloster aus dem 11. Jahrhundert leben noch heute Mönche. Lassen Sie sich von den bemerkenswerten Fresken und Wandmalereien aus den verschiedenen Epochen verzaubern. Bevor Sie zurück nach Plovdiv fahren, geniessen Sie bei einer Wein- und Spezialitätendegustation ein Stück bulgarischer Kultur. (F)

4 . Tag Nessebar Nach dem Frühstück fahren Sie nach Osten und erreichen gegen Mittag die antike Altstadt von Nessebar. Nach dem Hotelbezug lernen Sie auf einem Rundgang den historischen Teil von Nessebar kennen. Die Stadt wurde in die Liste der UNESCO-Weltkulturerbe aufgenommen. Am späteren Nachmittag erkunden Sie die Küste während einer Bootsfahrt. (F)

5 . Tag Varna Nach dem Frühstück fahren Sie nach Varna. Oft die „Meereshauptstadt Bulgariens“ genannt, ist Varna die drittgrösste Stadt Bulgariens und wurde im 6. Jahrhundert v. Chr. unter dem Namen Odessos durch die Kolonisten aus der kleinasiatischen Stadt Milet gegründet. Sie besuchen auf Ihrem Rundgang die Kathedrale, die Fussgängerzone und im Archäologischen Museum haben Sie die Möglichkeit, das älteste bearbeitete Gold der Welt zu besichtigen. (F)

6 . Tag Veliko Tarnovo Auf dem Weg nach Veliko Tarnovo besichtigen Sie das von UNESCO geschützte Madara Relief. Das frühmittelalterliche monumentale Felsenrelief zeigt einen Reiter in einer Höhe von 23 Meter über dem Boden. Anschliessend erreichen Sie das hübsche mittelalterliche Dorf Arbanassi. Sie besichtigen die Christi- Geburts-Kirche sowie den pittoresken Klosterkomplex in malerischer Lage über dem Fluss Yantra. Am Nachmittag erreichen Sie Veliko Tarnovo, im Mittelalter Hauptstadt Bulgariens. Mit ihrer fast 1500-jährigen Geschichte bietet Ihnen die Stadt einen besonders interessanten Stadtrundgang. (F)

7 . Tag Sofia Gegen Mittag sind Sie wieder zurück in Sofia. Sie besichtigen den Platz Sveta Nedelja, von welchem aus die grossen und breiten Boulevards von Sofia beginnen. Weiter sehen Sie die Backsteinkirche Sweti Georgi, die älteste Kirche der Stadt sowie die Banja-Bashi-Moschee und das Archäologische Museum. Auch das Wahrzeichen der Stadt, die Alexander Nevski-Kathedrale, feht auf Ihrer Besichtigungstour nicht. (F)

8 . Tag Rück- oder Weiterreise Nach dem Frühstück endet das Programm dieser Mietwagenrundreise. Übergabe des Mietwagens am Flughafen und individuelle Weiter- oder Rückreise in die Schweiz. (F)