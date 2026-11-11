Usbekistan war für mich eine echte Überraschung, im besten Sinne. Wer an die Seidenstraße, antike Städte und orientalische Basare denkt, sollte dieses Land ganz oben auf seine Reiseliste setzen. Die Städte Samarkand, Bukhara und Chiwa haben mich tief beeindruckt. Die Architektur ist atemberaubend, türkisfarbene Kuppeln, filigrane Mosaike und jahrhundertealte Medresen erzählen von einer reichen Vergangenheit. Besonders der Registan-Platz in Samarkand war für mich ein Highlight, die Dimensionen der Koranschulen haben mich tiefst beeindruckt. Was mir besonders in Erinnerung bleibt, ist die Gastfreundschaft der Usbeken. Ich wurde auf Tee oder sogar zum Essen eingeladen und ich habe viel über das Leben der Landsleute erfahren. Sie sind offen, warmherzig, neugierig und gastfreundlich. Neben den Städten hat mich auch die Weite der Landschaft fasziniert, Steppe, Wüste, Berge. Und dann dieser Himmel! Vor allem am Abend, wenn die Sonne die Kuppeln golden färbt, wirkt alles wie aus einem Märchen. Wer sich für Geschichte, Kultur, gutes Essen und authentische Begegnungen interessiert, wird hier auf seine Kosten kommen. Ich würde jederzeit wieder hinreisen und kann eine Reise nach Usbekistan jedem nur empfehlen!