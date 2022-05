Traumhaftes Palawan

1 . Tag Puerto Princesa - Sabang Sie werden von Ihrer Reiseleitung am Flughafen von Puerto Princesa, der Hauptstadt der Provinz Palawan, willkommen geheissen. Die anschliessende Fahrt in Ihr Strandresort in Sabang dauert rund zwei Stunden. Der Rest des Tages steht Ihnen zur freien Verfügung.

2 . Tag Sabang - Untergrund Fluss - Sabang (F, M) Nach einer Bootsfahrt erreichen Sie den Eingang zum «Under­ground River» im St. Paul Subterranean River National Park mit seinen schönen Kalksteinfelsen. In einem Paddelboot erkunden Sie den weltweit längsten Unter­wasser­fluss und sehen dabei die eindrücklichen Felsformationen. Die folgende, rund zweistündige Wanderung führt Sie durch die Wälder des Parks. Am Nachmittag bleibt Ihnen freie Zeit, um den Strand und die Annehmlichkeiten Ihres Resorts zu geniessen.

3 . Tag Sabang - Bacungan - Honda Bay - Sabang (F, M) Heute treiben Sie genüsslich auf einem Boot den Bacungan Fluss hinunter und bestaunen den üppigen Mangroven­wald. Im Anschluss fahren Sie mit einem lokalen Aus­leger­boot durch die traumhafte Kulisse der Bucht von Honda. Das Mittagessen wird Ihnen auf einer Insel in dieser schönen Gegend serviert. Hier haben Sie Zeit zum Baden und Schnor­cheln.

4 . Tag Sabang - Taytay - Flower Island (F, A) Durch wunderschöne, grüne Natur und vorbei an kleinen Dörfern fahren Sie nordwärts. In Taytay besteigen Sie ein Auslegerboot, welches Sie nach rund 1 ½ – 2-stündiger Fahrt zum idyllisch, auf einer Privatinsel gelegenen Flower Island Resort bringt. Unzählige Inseln ragen hier aus dem Wasser, meist umgeben von traumhaften, weissen Sand­stränden.

5 . Tag Flower Island - Golden Pearl Safari - Flower Island (F, M, A) In der nahe gelegenen Perlenfarm erfahren Sie mehr über die Entstehung der philippinischen Perlen. In vielen Teilen der Welt werden Perlen gezüchtet, aber die hier wachsenden Goldenen Perlen gehören zu den heikelsten. Sie reagieren auf jede kleine Veränderung der Wassertemperatur oder der Sauberkeit des Wassers. Auf einer einsamen Insel ge­niessen Sie anschliessend ein köstliches Picknick am Strand. Am Nachmittag verbleibt freie Zeit um auszuspannen.

6 . Tag Flower Island (F, M, A) Der heutige Tag lädt zum Geniessen ein. Gestalten Sie den Tag nach Ihrem Geschmack - verbringen Sie Zeit am Strand oder beim Schnorcheln. Wenn abends die Sonne am Horizont verschwindet und den Him­mel in vielen Rottönen färbt, können Sie auf eine erlebnisreiche und unvergess­liche Reise zurückblicken.