The Haad Tien Beach Resort

In der Nähe des Strandes befindet sich ein hübscher Swimmingpool mit Liegen und Sonnen­schirmen. Massagen am Strand, im Garten oder im Spa. Schnorchelausrüstung (gegen Gebühr), Tauchschule (PADI). Es werden auch Schnorchel- und Bootsausflüge organisiert.

Im Südosten der Insel, in einer Palmenbucht am 400 m langen Haad Tien Strand gelegen. Der Strand ist auch als «Shark Bay» bekannt und gehört zu den schönsten der Insel. Die Bucht wird mit dem nebenan am Hang ge­legenen The Beach Club Haad Tien, welches 74 Zimmer umfasst, geteilt. Das nächste Dorf mit einigen Geschäften und Restaurants liegt circa einen Kilometer entfernt. Transferzeit zum Sairee Pier ca. 15 Minuten auf teils unbefestigter Strasse. Trans­ferzeit vom Flughafen Ko Samui inklusive Linien­boot (gros­ser Kata­maran), ca. 2½ Stunden.