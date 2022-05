The Fullerton Bay

Im Herzen von Singapurs Geschäfts­vier­tel und auf dem Wasser erbaut, direkt an der Marina Bay gelegen. Das Wahr­zeichen Singapurs, der «Merlion», befindet sich nur ca. 100 Meter entfernt und zahlreiche Shop­ping­mög­lich­keiten sowie das Ausgeh­viertel «Clark Quay» und eine U-Bahn Station sind in nur wenigen Geh­minuten er­reich­bar. Fahr­­zeit zum Flughafen ca. 30 Minuten.

Im «The Lantern»- Restau­rant mit Bar auf dem Dach werden Sie in tren­diger Atmosphäre und herrlicher Sicht mit internationalen Köstlichkeiten verwöhnt. In der «Clifford»- Brasserie stehen vor allem französische und asiatische Speisen auf der Menukarte. Die «The Landing Point» Lounge befindet sich am Wasser und beeindruckt mit einer 13 m langen Bar und einer gemütlichen Terrasse, wo leichte Mahlzeiten an­­ge­­boten werden. Neu wurde das «The Cliff­­­ord Pier» Res­tau­rant im gleichnamigen geschichts­­träch­tigen Ge­bäu­de eröffnet.