Santhiya Koh Yao Yai Resort & Spa

Beschreibung

Einleitung Grosszügiger Swimmingpool mit Was­serfall am Strand gelegen. Muay Thai (Thai Boxing), Yoga, Kajak und Fitnesscenter. Das Ayurvana Spa bietet erstklassige Massagen an. Ausflugsangebot vom Hotel. Täglich wechselndes Animationsprogramm. Die Verpfle­gungs- und Unter­haltungsmöglich­keiten beschränken sich grösstenteils auf das Resort.

Lage In einer traumhaften ca. 1 km langen Bucht gelegen auf Ko Yao Yai. Überland gelangen Sie in einer halben Stunde vom Flughafen Phu­ket zum Hafen; von hier aus bringt Sie das hoteleigene Speedboot in ca. 20 Minuten direkt zum privaten Pier beim Resort.

Angebot Das «Chantara» und das «Khantok» Restau­rant verwöhnt den Gast mit erlesenen traditionellen Thai-­Ge­rich­ten. Die Bar «By the Sea» befindet sich beim Pool und dem Meer und ist der ideale Platz um einen romantischen Sonnen­un­ter­gang bei einem Aperitif zu geniessen. Im «The Titan Grill» werden Snacks und Burgers serviert. Das «Saaitara Restaurant» an erhöhter Lage mit schönem Rundblick und das «Jetinn Teppan at Pier» runden das Angebot ab. Es werden regelmässig Themenabende organisiert.