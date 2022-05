River Kwai Soft Adventure ab Bangkok

The Float House - Bangkok (F, M)

Auf der heutigen Rückfahrt nach Bangkok stoppen Sie zuerst beim Bergtempel Wat Tham Sua mit der 18 m hohen, goldenen Buddhastatue. Weiter besuchen Sie eine Töpferei. In einem kleinen, typischen Dorf mitten in den fruchtbaren Feldern gelegen, werden Sie das Mittag­essen bei einer freundlichen Gastfamilie einnehmen. Sie erhalten Einblicke in das Leben der lokalen Bevöl­kerung und wenn Sie mögen, dürfen Sie bei der Zubereitung des Mittag­essens auch gerne mithelfen. Fahrt nach Bangkok mit Ankunft am frühen Abend.