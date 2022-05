Sehr idyllisch auf einer nur mit dem Boot erreichbaren Landzunge gelegen. Den Aonang Strand erreicht man mit dem Longtailboot (gegen Gebühr) in cirka 30 Minuten. Einige lokale Restaurants und Bars erreicht man zu Fuss über den Strand am Railay Beach. Der ca. 45-minütige Transfer vom Flughafen Krabi erfolgt mit dem Hotelshuttle und einem 20-minütigen Bootstransfer mit dem hoteleigenen Speedboot.

Lassen Sie sich kulinarisch entweder im «Raya Dining», im romantischen, direkt am Meer gelegenen Thai-Restaurant «Krua Phranang», oder im «Raitalay Terrace» am Strand verwöhnen. Ein Highlight ist das «The Grotto», wo in einer natürlichen Höhle Grilladen, Seafood und tolle Drinks serviert werden.