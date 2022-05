Paradox Singapore Merchant Court at Clarke Quay

476 Zimmer, ausgestattet mit Kli­ma­anlage, Telefon, gratis In­ter­net­zu­gang, Fern­seher, Safe, Minibar, Kaffee-/Tee­kocher und Föhn. Badezimmer mit Dusche.

Premier (238): 30 m² gross, hübsch mit asiatischen Akzenten eingerichtet, in den Etagen 2-5 gelegen.

Swiss Advantage (110): 30 m² grosse Zimmer in den Etagen 6-10 gelegen mit moderner Einrichtung, zusätzlich mit Kaffeemaschine. ausgestattet.

Swiss Executive (120): Gleiche Einrichtung wie Swiss Advantage jedoch mit zusätzlichen Annehmlichkeiten und Zugang zur Club Lounge, wo das Frühstück, Cocktails und Häppchen am Abend in ruhiger Atmo­sphäre serviert ­werden.