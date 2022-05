Paradise Koh Yao

Beschreibung

Einleitung Grosser Swim­ming­pool mit integriertem Kinderpool und Jacuzzi direkt am Strand. Für das Resort ist «Yoga & Wellbeing» (sich gesund fühlen) ein wichtiges Thema. Ausgebildete Yoga-Lehrer halten täglich Medi­tations- und Yoga Lektionen. Schönes Spa mit Kräuter-Dampfbad. Moun­tain­bike-Verleih. Thai-Kochkurs, Insel­­aus­­flüge, Jungle-Trek­kings, Kajak Touren und Tauch­exkur­sio­nen werden angeboten. Täglich gibt es einen gratis Boot­­s­­transfer zu einem schönen Sand­strand. Die Verpfleg­ungs- und Un­ter­haltungs­mög­lich­keiten beschränken sich auf das Resort.

Lage An einer schönen Bucht auf der Nordostseite von Ko Yao Noi gelegen, an 400 m langem Privatstrand. Überland gelangen Sie vom Flug­hafen Krabi oder Phuket zum Hafen; von hier aus bringt Sie das hoteleigene Boot in etwa 1 Stunde (Phuket) oder 35 Minuten (Krabi) zum Resort. Die Transferzeit beträgt insgesamt (Auto- & Bootsfahrt) 1 ½ bis 2 Stunden, zu beiden Flug­häfen.

Angebot Im «Seafood Terrace» Restaurant direkt am Strand werden Fisch und Seafood nach Ihrem Gusto frisch auf dem Grill zubereitet. Pasta, Sa­la­te und mediterrane Köstlichkeiten gibt es im «Al Fresco», auch direkt am Strand. An der Bar trifft man sich am Ende des Tages, um sich einen Schlummertrunk zu genehmigen. Poolbar.