Nord-Luzon Rundreise ab Manila

Am frühen Morgen brechen Sie auf dem Express Highway und der Cagayan Road ins 360 km entfernte Banaue auf. Reisfelder, Plantagen und Dörfer prägen die abwechslungsreiche Szenerie während Ihrer Fahrt, welche Sie über den Dalton Pass nach Bagabag und anschliessend über eine kurvenreiche Strasse ins 1’300 m ü.M. liegende Banaue bringt (gesamte Fahrzeit ca. 7 Stunden).

Ein lokaler «Jeepney» bringt Sie zu einem Dörfchen, welches von der Hauptstrasse aus nach einer kurzen Wan­de­rung erreicht wird. Bringen Sie dazu gutes Schuh­werk mit. Den heutigen Tag verbringen Sie in den Cor­dil­leras mit den sagenhaften Reisterrassen. Stellen Sie sich vor, sämtliche Reisterrassen von Banaue aneinander ge­reiht würden den halben Globus umspannen! Ver­suchen Sie auf dem Markt mit der Lokalbevölkerung in Kontakt zu treten und bewundern Sie deren traditionelles Kunsthandwerk.

Über Berg- und Naturstrassen, vorbei an fantastischen Reis­terrassen und ursprünglichen Dörfchen, gelangen Sie nach Bontoc, wo Sie das ethnologische Museum besuchen. Ihr heutiges Ziel ist Sagada. Der Ort ist vor allem durch die «Hängenden Särge», einer ganz besonderen und heute noch praktizierten Tradition der Totenbestattung, bekannt.

Baguio - Manila (F, M)

Die letzte Etappe Ihrer Reise führt Sie durch die Zen­tral­ebene von Luzon zurück ins Tiefland. In Bacolor sehen Sie die San Guillermo Kirche, welche seit 1991 nach dem Ausbruch des Mt. Pinatubo zur Hälfte mit Lahar bedeckt ist. Am frühen Abend treffen Sie wieder in Manila ein.