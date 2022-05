Liebliches Süd-Laos ab Pakse

Sie verlassen die Stadt Pakse und fahren südwärts nach Done Khong. Unterwegs eröffnen sich immer wieder traumhafte Ausblicke auf die charakteristische Landschaft des südlichen Laos. Sie erkunden die Tempelanlage Oum Muong und lernen das Leben der Einhei­mischen beim Besuch eines authentischen Dorfes hautnah kennen. Am Nach­mittag er­reichen Sie über eine Brücke über den Mekong Fluss den Ort Done Khong, eine der grösseren permanenten Inseln in der Si Pan Done Region.

Done Khong - 4000 Inseln - Done Khone (F, M)

Der heutige Tag steht im Zeichen der Region der 4000 Inseln. An dieser Stelle ist der Mekong Fluss mit bis zu 12 km, während der Regenzeit am Breitesten, zur Trockenzeit steigen Tau­­sende von Inseln empor. Auf einem traditionellen Boot ent­decken Sie diese einzigartig schöne Gegend. In Done Det erkunden Sie die Insel bei einer ge­­mü­tlichen Velotour. Der ideale Weg, um das länd­liche Leben aus nächster Nähe kennen zu lernen und mit den Einwohnern in Kontakt zu treten. Über die alte Eisen­bahn­brücke gelangen Sie nach Done Khone und besuchen dort die Liphi Wasserfälle, sehen die alte französische Dampflok und gelangen per Boot nach Ban Hang Khone, einer der wenigen Orte, an denen Sie mit etwas Glück die bedrohten Irrawaddi-Delfine beobachten können.