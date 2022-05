Laos Intensiv ab Vientiane

Vientiane - Vang Vieng (M)

Vormittags zeigen wir Ihnen die wichtigsten Sehenswürdig­-kei­ten der Hauptstadt. Nach­mittags Autofahrt nach Vang Vieng (ca. 4 ½ Std.). Der Ort ist bekannt für seine Karst­fels­forma­tionen, wie sie in ähnlicher Form in Guilin (China), an der Halong Bucht (Vietnam) und in Krabi (Thailand) vorkommen.