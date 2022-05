Java-Bali für Geniesser ab Yogyakarta

Nach Ihrer Ankunft in Yogyakarta oder Semarang folgt eine rund 2½-stündige Fahrt ins Hochland Zentraljavas. In diese traumhafte Umgebung eingebettet liegt die 1922 gegründete Losari Kaffeeplantage, Ihr Zuhause für die nächsten zwei Nächte. Sie haben Zeit um sich von Ihrer Anreise zu erholen und das schön gelegene Resort zu geniessen.

Während eines rund einstündigen Rundgangs lernen Sie die Kaffeeplantage, deren Geschichte und das Nachbardorf kennen. Am Nachmittag haben Sie Zeit zu Ihrer freien Verfügung. Sie dürfen am Aktivitätenprogramm des Resorts teilnehmen und können die herrliche Umgebung geniessen.

Borobudur, das grandiose, von Palmen umgebene bud­dhis­tische Bauwerk, wird Sie ins Staunen versetzen. Das weltbekannte Meisterwerk ist ein Unesco Welt­kul­turerbe und zieht mit seinen Ausmassen, den detaillierten Strukturen und Skulp­turen sowie seiner speziellen Atmos­phäre jeden Be­-sucher in seinen Bann. Das kolossale Bauwerk liegt rund 40 Kilo­meter ausserhalb Yog­ya­kartas, sein Bau geht auf das 8. Jahr­hundert zurück. Ihr heutiges Mittagessen wird Ihnen im wunderschön gelegenen Plataran Borobudur Resort mit Aus­sicht auf den Borobudur Tempel serviert. Im Laufe des Nach­mittags treffen Sie in der betriebsamen Stadt Yogya­karta ein.

Yogyakarta (F, M)

Sie lernen während einer Stadtrundfahrt das quirlige Yogya­karta kennen. Dabei besuchen Sie den 1790 erbauten Sultans­palast sowie das Sonobudoyo Museum (montags geschlossen). Yogyakarta ist ein Zentrum der Ba­tik­her­stellung und Sie erhalten während dem Besuch in einem Pro­duktions­betrieb Einblicke in diese alte Kunst. In Kota Gede, dem Zentrum von Yogyakartas Silberindustrie, lernen Sie auch dieses alte Hand­werk näher kennen. Nach dem Mit­tag­essen verbleibt ausreichend Zeit, um den aus dem 9. Jahr­hundert stammenden Hindu Tempelkomplex Pram­banan mit seinen detail­lierten Reliefs zu besichtigen. Prambanan ist die grösste hinduistische Tempel­anlage Indonesiens - ein imposantes Bauwerk!