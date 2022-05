Island Escape by Burasari

204 Zimmer und 46 Privatvillen ver­­teilen sich in vier gross­zügigen Zonen, harmonisch in die tropische Umgebung integriert.. In der «Ocean Zone» befinden sich private Villen mit bis zu vier Schlafzimmern und persönlichem Butler. Die «Swim Zone» ist eine Wasserwelt mit riesiger Poollandschaft. Die «Play Zone» für Natur­lieb­haber und Familien ist ein Paradies voller Abenteuer mit Wasserspielen, Seilrutschen und Baum­häusern. Die «La­goon Zone» ist romantischer Zufluchtsort nur für Erwach­sene mit Lagunen und viel Ruhe. Alle Zimmer und Villen sind aus natürlichen Materialien und themenbezogen in erdigen, sanften Tönen gestaltet und verfügen über Klimaan­lage, Telefon, gratis Inter­­net­zugang, Fernseher, Minibar, Kaffee-/Teekocher, Safe und Föhn.

Deluxe (176) und Deluxe Pool Access (28): 35 m² gross in den Zonen «Swim», «Play» und «Lagoon». Erdgeschoss mit direktem Zugang zum Garten oder zweiter Stock mit Balkon. Deluxe Pool Access nur in der «Pool Zone» mit direktem Poolzugang.

One-Bedroom Villa (25): Freistehende Villen (104 m² inkl. Aus­senfläche) in den Zonen «Swim», «Play» und «Lagoon». Tolle Sicht in die Natur und Umgebung. Badezimmer mit Bade­­wanne.

One-Bedroom Pool Villa (8): Die Basiskategorie der «Ocean Zone» mit offenem Grundriss auf 125 m². Privater Pool (13 m²) mit gemütlichem Liegedeck sowie Badezimmer mit frei­stehender Badewanne. Frühstück in der Villa oder Essen am Pool zu jeder Tageszeit, das engagierte Personal steht auf Abruf bereit.