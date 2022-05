Höhepunkte Kambodschas ab Siem Reap

1 . Tag Siem Reap (M) Nach Ihrer Ankunft am Flughafen werden Sie zu Ihrem Hotel gemäss gewählter Hotelkategorie begleitet. Nach dem Mit­tag­essen in einem lokalen Restaurant besuchen Sie die Tem­pelanlage Angkor Thom, die zuletzt die Hauptstadt der Khmer war. Die Elefantenterrasse, die Terrasse des Lepra Königs und der Bayon Tempel mit seinen vielen steinernen Gesichtern sind Teil des Meisterwerks aus dem 12. Jahr­hun­dert. Der Tag endet mit einer Fahrt in einem traditionellen Khmer Boot. Zum Son­nen­untergang werden Ihnen Cock­tails und Canapés in der historischen Kulisse der Prasat Chrung gereicht.

2 . Tag Siem Reap (F, M) Frühmorgens, wenn es noch weniger Besucher hat, besichtigen Sie den von Wurzeln und Ästen umschlungenen Ta Prohm Tempel, der von französischen Eroberern entdeckt wurde und einer der Grössten in der Angkor Region ist. Sie verlassen diese mit mystischem Charme versehenen Stätten durch das imposante North Gate, welches verlassen mitten im Dschungel steht und eine besondere Atmosphäre ausstrahlt. Auf Ihrem Weg nach Banteay Srei machen Sie einen Halt am beeindruckenden Komplex Preah Khan, der als Kloster von Khmer König Jayavarman VII erstellt wurde. Nach einer halben Stunde Autofahrt erreichen Sie Banteay Srei, die Zitadelle der Frauen. Dieser zauberhafte, aus rotem Sandstein erbaute Tempel, ist dem hinduistischen Gott Shiva gewidmet und in Angkor wohl der mit dem stärksten indischen Charakter. Nach einem leckeren Mittagessen können Sie Angkor Wat, den grössten Tempel der Welt, bewundern. Rund 30 Jahre hat der Bau dieses imposanten Werkes gedauert. Der gut erhaltene Tempel wurde stets von buddhistischen Mönchen bewohnt. Am Abend geniessen Sie im bekannten Phare Zirkus eine Akro­batik­aufführung. Dieses Projekt wurde geschaffen, um benachteiligten Kindern eine Ausbildung im künstlerischen Bereich zu ermöglichen.

3 . Tag Siem Reap - Phnom Penh (F, M) Der erste Ausflug des heutigen Tages geht zum grössten schwimmenden Dorf auf dem Tonle-Sap-See rund 35 Kilometer östlich von Siem Reap, Kampong Khleang. Die Bewohner leben hier in imposanten, bis zu 10 Meter hohen Häusern als Teil einer Gemeinschaft, die ihren Lebensunterhalt durch das Fischen verdient. Andere Traditionen lernen Sie auf Ihrer nächsten Station, bei den Les Artisans d’Angkor, kennen: Das Entwicklungsprojekt unterrichtet junge Erwachsene in Steinmeisselei, Holzschnitzerei und Lackarbeit und verbindet damit alte Handwerkskunst mit dem «neuen» Kambodscha. Während der Trockenperiode wird als Alternative zum schwimmenden Dorf eine Seidenspinnerei besucht. Nach dem Mittagessen besuchen Sie das «APOPO Visitor Center» (sonntags geschlossen). APOPO trainiert Ratten, um Leben zu retten. Die afrikanischen Riesenratten, die sogenannten «HeroRats» können den Sprengstoff in Landminen erschnüffeln und können so ganze Landstriche von Landminen befreien. Das Besuchszentrum gibt spannende Einblicke in dieses tolle Projekt und zeigt auf, wie diese Arbeit verrichtet wird. Im Anschluss werden Sie für Ihren Weiterflug nach Phnom Penh zum Flughafen gebracht. Nach Ankunft erfolgt der Transfer zu Ihrem Hotel.

4 . Tag Phnom Penh (F, M, A) Heute morgen besuchen Sie den königlichen Palast. Er wurde 1866 von König Norodom erbaut und beheimatet unter anderem die silberne Pagode, die aus gut 5’000 silbernen Fliesen gefertigt ist sowie einen Buddha aus massivem Gold, der mit 9’584 Diamanten besetzt ist und 90 kg wiegt. Ebenso beeindruckend sind mehr als 5’000 Objekte, die sich im Nationalmuseum, das Sie als nächstes besuchen, befinden. Kunstwerke aus verschiedenen Epochen kambodschanischer Geschichte sind hier ausgestellt. Am Nachmittag erfahren Sie mehr zur bewegenden Geschichte des Landes – im Tuol Sleng Genocide Museum, einer ehemaligen Schule, die später als Gefängnis benutzt wurde und bei den Killing-Fields wird heute den Opfern der Khmer Rouge Ära gedacht. Abends können Sie die Eindrücke während einer Bootsfahrt inkl. Abendessen verdauen.

5 . Tag Phnom Penh – Tatai (F, M) Von Phnom Penh führt Sie Ihre Reise in Richtung Westen, wo Sie sich der beeindruckenden Cardamon Bergkette nähern. Die Ko Kong Provinz ist für ihr Ökosystem bekannt, der kleine Ort Tatai ist das Tor zu einer spektakulären Flora und Fauna, die seltenen Orchideen, wilden Elefanten und Tigern sowie Irrawaddi-Delfinen einen Lebensraum bietet. Von Tatai nehmen Sie das Boot zum traumhaft gelegenen Canvas & Orchids Retreat, in welchem Sie die nächsten zwei Nächte verbringen werden. Am Fusse des Cardamom Gebirges und vom Regenwald umgeben, sind Sie hier der Natur ganz nah. Sie übernachten in geräumigen, luxuriösen Zeltvillen mit Veranda, entweder direkt am Flussufer oder gar in einer schwimmenden Zeltvilla auf dem Fluss.

6 . Tag Tatai (F) Gestalten Sie den Tag ganz nach Ihren Vorlieben – Sie haben die Möglichkeit Ihre Zeltvilla zu geniessen oder die Umgebung mit dem Kajak oder auf Ausflügen zu erkunden (teilweise mit anderen Teilnehmern und gegen Gebühr).