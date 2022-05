Höhepunkte Borneos ab Kuching

Nach Ankunft in Kuching Transfer vom Flughafen zu Ihrem Erstklasshotel. Je nach Ankunft haben Sie Zeit die hübsche Stadt auf eigene Faust zu erkunden.

Am Morgen werden Sie das Semenggok Orang Utan Reha­bili­tationszentrum besuchen, wo ehemals gefangene oder ver­letzte «Waldmenschen» auf das Leben in freier Wild­bahn vorbereitet werden. Auf einem Gelände von 700 Hek­­taren können sich die Tiere frei im Wald bewegen. Be­wun­dern Sie diese mächtigen Tiere, wie sie sich mit be­­wun­dernswerter Ge­mäch­lich­keit von Baum zum Baum han­geln. Von der Füt­terungs­plattform werden Sie die Prim­aten aus nächster Nähe beobachten. Auf dem Weg zum Bidayuh Langhaus besuchen Sie einen Markt und eine Pfefferfarm. Anschliessend werden Sie im Dorf Bidayuh herzlich empfangen und lernen die lokalen Bewohner und ihre Tra­di­tio­nen kennen. Gemeinsam mit einer Gastfamilie bereiten Sie ein lokales Gericht zu. Nach dem Mittag­­­essen spazieren Sie durch die umliegenden Nachbars­dörfer und erfahren mehr über den Anbau von pflanzlichen Arzneimitteln.

Heute unternehmen Sie einen Ausflug in den Satang Natio­nalpark, wo Sie Ausschau nach Irrawaddy-Delfinen halten. Auf der Satang Turtle Island kommen Nachts die Schildkröten um ihre Eier zu legen. Umgeben von einem weissen Sand­strand bietet sich Ihnen die Möglichkeit zu Schnorcheln und die Unter­wasserwelt Borneos zu erkunden. Am Nachmittag Rück­fahrt nach Kuching.

Bako Nationalpark (F, M)

Auf dem heutigen Tagesausflug besuchen Sie Sarawaks ersten Nationalpark, der bereits 1957 gegründet wurde. Sie gelangen per Fahrzeug und Schnellboot in den Na­tio­nal­park. Auf einer ausgedehnten Wanderung haben Sie gute Chancen Nasenaffen, Makaken, Languren, Warane und viele Vogelarten zu sehen. Entlang der Wege finden sich verschiedene exotische Pflanzen, darunter auch die berühmten fleischfressenden Pflanzen und wilde Or­chi­deen. Möglich­keit zu einem erfrischenden Bad am einsamen Sand­strand. Nach einem einfachen Mittagessen können Sie eine weitere Rund­wanderung machen oder auf eigene Faust nach wilden Tieren Ausschau halten.