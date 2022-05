Flores - Traditionen, Riten und Vulkane ab Ende

1 . Tag Ende - Moni (M, A) Sie werden am Flughafen von Ende durch Ihre Reiseleitung empfangen. Es folgt die 2 ½- bis 3-stündige Autofahrt in das kleine Dorf Moni, welches am Fusse des Kelimutu Vulkans liegt. Das Mittagessen wird in einem lokalen Restaurant serviert. Nachmittags bleibt Zeit zur freien Verfügung.

2 . Tag Moni - Mount Kelimutu - Riung (F, M, A) Nach früher Tagwache fahren Sie um ca. 4.30 Uhr los zum 1’639 m hohen Kelimutu Vulkan mit seinen drei verschiedenfarbigen Kraterseen. Die letzte Etappe gehen Sie zu Fuss (ca. 30 Minuten) und erreichen dann zum Sonnenaufgang einen Platz, welcher wohl zu den mystischsten und spektakulärsten Indonesiens gehört. Die drei wunderschönen Kraterseen leuchten in intensiven Farben, welche im Abstand von Jahren wechseln. Ihre Reise führt Sie danach in rund sechs Stunden Fahrt, mit einigen Stopps unterwegs, weiter nach Riung an der Nordküste von Flores.

3 . Tag Riung - Bajawa (F, M, A) Im Boot erkunden Sie das eindrückliche Riff der «17 Inseln» mit seinen idyllischen, weissen Stränden, Korallen und vielen bunten Fischen. Nach dem Mittagessen führt die Reise in Richtung Süden, mit einem Halt bei den heissen Quellen in Soa, nach Bajawa.

4 . Tag Bajawa - Ruteng (F, M, A) In den traditionellen Dörfern des Bajawa Stammes erhalten Sie Einblicke in dessen Lebensweise, die Kultur, Musik und Tänze. Sehenswert und interessant sind im megalithischen Dorf Bena die so genannten Ngadhu- und Bhaga-Schreine, welche die männlichen und weiblichen Ahnen repräsentieren. Die Weiterreise nach Ruteng führt durch eindrückliche Landschaften mit Reisterrassen und Sicht auf den aktiven Vulkan Inerie. Am Ranamese Kratersee legen Sie einen Halt ein und in einer traditionellen Arak-Brennerei in Aimere dürfen Sie der Produktion von Palmschnaps beiwohnen. Die heutige Fahrzeit beträgt rund sechs Stunden.

5 . Tag Ruteng - Labuan Bajo (F, M, A) Morgens schlendern Sie durch das traditionelle Runddorf Ruteng Pu‘u mit seiner einzigartigen Bauweise der Häuser. Danach fahren Sie auf einer wunderschönen Strecke durch urwüchsige, vulkanische Landschaften und vorbei an ­kleinen Dörfern nach Labuan Bajo. Eine besondere Augenweide sind die in Spinnennetz Mustern angelegten Reis­felder. Am Nachmittag erreichen Sie die Hafenstadt Labuan Bajo ganz im Westen der Insel.