Borneo Wildlife / Tabin Wildlife Reserve ab Kota Kinabalu

1 . Tag Kota Kinabalu – Sandakan – Sepilok (M, A) Frühmorgens Transfer von Ihrem Stadthotel zum Flughafen und kurzer Flug nach Sandakan. Sie treffen Ihre Reiseleitung. Nach 45-minütiger Autofahrt erreichen Sie das «Sepilok Orang Utan Rehabilitation Center», wo Sie die tägliche Fütterung der «Waldmenschen» beobachten dürfen – eine seltene Gelegenheit, diese Tiere in der Freiheit aus nächster Nähe betrachten zu können. Gleich daneben besuchen Sie das neue «Sun Bear Conservation Center», wo die stark bedrohten malaiischen Bären (Sonnenbär) gepflegt und auf eine spätere Auswilderung vorbereitet werden. Kurzer Transfer zu Ihrem Etappenhotel My Nature Resort.

2 . Tag Sepilok - Abai (F, M, A) Am späten Vormittag fahren Sie nach Sandakan zum Bootssteg. Es folgt eine Bootsfahrt entlang des Sulu Meeres in den breiten Kinabatangan Fluss, an Mangrovenwäldern vorbei zum Dorf Abai. Halten Sie während der Bootsfahrt Ausschau nach den einzigartigen Nasenaffen, Vögeln und anderen wilden Tieren. Gegen Abend unternehmen Sie eine weitere Bootsfahrt für Tierbeobachtungen und erleben nach Sonnenuntergang das Glimmern von tausenden von Leuchtkäfern aus den Mangrovenwäldern. Nach dem Abende ssen können Sie an einer Nachtpirsch teilnehmen. Übernachtung in der hübschen Abai Jungle Lodge.

3 . Tag Abai - Pia Lake - Sukau (F, M, A) Am frühen Morgen werden Sie zu den Rufen von Gibbons und Vögel erwachen und zu einer Bootsfahrt zum «Pitas Lake» aufbrechen, um die wilden Tiere zu beobachten. Nachmittags Bootsfahrt zum Dorf Sukau. Abends unternehmen Sie eine Bootsfahrt auf dem schmalen Menanggul Fluss für weitere Tierbeobachtungen. Übernachtung in der einfachen Kinabatangan Riverside Lodge.

4 . Tag Sukau – Lahad Datu – Wildlife Reserve (F, M, A) Nach dem Frühstück cirka zweistündige Autofahrt nach Lahad Datu. Cirka 1 ½ stündige Autofahrt teilweise über Schotterstrassen zum Tabin Wildlife Resort. Nach Ihrer Ankunft haben Sie Gelegenheit, sich in Ihrem einfachen, rustikalen Bungalow auszuruhen, oder einen ersten Blick auf die Umgebung zu werfen. Mittagessen wird in der Lodge serviert. Am Nachmittag besuchen Sie den Lipad Schlammvulkan nahe der Lodge. Nach einem etwa 20-minütigen Fussmarsch erreichen Sie das erhöhte, freiliegende Gelände des Schlammvulkans, welches auch für die Besuche von Rotwild, Wildschweinen, Elefanten und Vögeln bekannt ist. Sehen Sie sich nach typischen Fussspuren dieser Tierarten um. Abendessen wird in der Lodge serviert, gefolgt von einer nächtlichen Aktivität auf der Suche nach nachtaktiven Tieren.

5 . Tag Tabin Wildlife Reserve (F, M, A) Das Tabin Wildlife Reservat ist ein guter Ort für Vogelbeobachtungen, da der Dschungel nicht so üppig ist und dieser an eine Palmölplantage grenzt. Sie unternehmen eine Wanderung zum Lipad Wasserfall, wo Sie Gelegenheit haben, sich im kühlen Wasser zu erfrischen. Während der Abenddämmerung sollten Sie die Zeit nutzen, um innerhalb des Reservats nach seltenen Vogelarten Ausschau zu halten. Nach dem Abendessen in der Lodge nehmen Sie ein weiteres Mal an Nachtaktivitäten teil, um nachtaktive Tiere zu entdecken.